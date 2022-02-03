اندلاع حريق فى مخزن لمواسير الصرف الصحى بمركز ساحل سليم

هيثم البدري

اندلع قبل قليا حريق في مخزن لمواسير الصرف الصحي وطال عدد من المنازل بقرية اللوقا بمركز ساحل سليم في أسيوط.

كان اللواء عمرو السويفي مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في مخزن مواسير للصرف الصحي مؤجر لأحد المقاولين، وامتدت النيران لبعض المنازل المجاورة.

على الفور انتقل إلى موقع الحادث سكرتير عام محافظة أسيوط ورئيس مركز ومدينة ساحل سليم ، وقوات الحماية المدنية، والإطفاء وجار السيطرة على الحريق

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