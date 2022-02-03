محافظ أسيوط يوجه بصرف مساعدات عاجلة للمتضررين من حريق مخزن مواسير بساحل سليم

أسيوط - هيثم البدرى

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، موقع الحريق الذى شب مساء اليوم بأحد مخازن المواسير البلاستيكية بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، حيث تم السيطرة على الحريق دون أية خسائر بشرية واحتراق بعض أحواش المواشى المجاورة.

كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة يفيد بنشوب حريق بأحد مخازن المواسير البلاستيكية بقرية اللوقا التابعة لمركز ساحل سليم، وعلى الفور تم إخطار الحماية المدنية وتوجيه سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، كما تم الدفع بسيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى المكان، كما تم إخطار الكهرباء وشركات المرافق لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

وعلى الفور انتقل المحافظ لمكان الحريق وتابع أعمال السيطرة على الحريق الذى امتد لأحد المنازل المجاورة وبعض أحواش المواشى، وأسفر عن احتراق بعض المواسير البلاستيكية وبعض جذوع النخل، دون أية خسائر بشرية.

رافق خلال التفقد أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ومجدى نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة.

كما التقى المحافظ ببعض الأهالى المضارين من الحريق واستمع إلى طلباتهم، وتفقد الأماكن المضارة من الحريق، كما وجه بتوزيع بعض المساعدات العاجلة عليهم والبطاطين والمواد الغذائية.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بحصر الأسر المضارة من الحريق وصرف مساعدات عاجلة لهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة لهم، كما كلف رئيس مركز ومدينة ساحل سليم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لمعرفة أسباب الحريق واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتلافى تكراره مرة أخرى.