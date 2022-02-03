البحرين تعلن نجاح وصول القمر الصناعى "ضوء 1" إلى مداره

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي الأمين العام لمجلس الدفاع الأعلى البحريني: إن الإطلاق الناجح للقمر (ضوء 1) إلى مداره الفضائي، يتوج جهود الشراكة في القطاع الفضائي بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، ويترجم عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستوى الشراكة الاستراتيجية بينهما على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات، مهنأ العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة بهذه المناسبة، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

يذكر أن القمر "ضوء 1" قد وصل بنجاح إلى محطة الفضاء الدولية، في 22 ديسمبر 2021 محمولاً على الصاروخ "فالكون 9" الذي انطلق في رحلته الفضائية "SpaceX CRS-24" من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويتوج هذا الوصول الناجح للقمر الصناعي جهود الشراكة في القطاع الفضائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، إذ يعد القمر الصناعي المشترك ثمرة للتعاون البناء بين الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ووكالة الإمارات للفضاء.