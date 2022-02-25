اليوم السابع
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وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

الجمعة، 25 فبراير 2022 10:35 ص
وزير الإسكان يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور عاصم الجزار يتفقد مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية
كتب ـ أحمد حسن

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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، بجولة تفقدية موسعة لمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة أعمال الانتقال التدريجى للعاملين خلال هذه الفترة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك برفقة مسئولي الوزارة.
 
وتجول وزير الإسكان، بمكاتب مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة توزيع المكاتب على الإدارات المختلفة، وكذا تأثيث المكاتب، حيث استمع إلى شرح من مسئولى الوزارة، عما تم تم إنجازه حتى الآن من توزيع وتأثيث المكاتب.
 
وأكد الوزير، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ليس مجرد انتقال للعاملين بالوزارة، وإنما هو نقلة نوعية تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بطريقة ميسرة، وباستخدام أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية.
 
عاصم الجزار يتفقد مكاتب وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية
عاصم الجزار يتفقد مكاتب وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية

عاصم الجزار خلال تفقده مكاتب وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية
عاصم الجزار خلال تفقده مكاتب وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية

عاصم الجزار يشدد على سهولة تقديم الخدمات للمواطنين
عاصم الجزار يشدد على سهولة تقديم الخدمات للمواطنين

وزير الإسكان يتفقد مكاتب العاملين بوزارة الإسكان
وزير الإسكان يتفقد مكاتب العاملين بوزارة الإسكان

وزير الإسكان يتابع أعمال تشطيب مقر الوزارة
وزير الإسكان يتابع أعمال تشطيب مقر الوزارة

عاصم الجزار يتفقد مقر وزارة الإسكان
عاصم الجزار يتفقد مقر وزارة الإسكان

عاصم الجزاريتفقد مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية
عاصم الجزاريتفقد مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية

 


وزارة الاسكان

العاصمه الادارية

مقر وزارة الاسكان

عاصم الجزار

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