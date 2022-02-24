اليوم السابع
Ads
الخميس، 24 فبراير 2022 05:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة

الخميس، 24 فبراير 2022 05:08 م
وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية بمدينتى حدائق أكتوبر وأكتوبر الجديدة المدن الجديدة - أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقب تفقد المشروعات السكنية بمدينة 6 أكتوبر، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد المشروعات السكنية المتنوعة، بمدينتى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهازى المدينتين.
 
 
وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بمشروعى "سكن مصر"، و"الإسكان الاجتماعى"، بمدينتى حدائق أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، لمتابعة سير العمل بالمشروعين، مشددا على ضرورة الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف الأعمال.
 
 
كما جدد الوزير، تأكيده على ضرورة المتابعة الحثيثة لكل مراحل تنفيذ المشروعات، مؤكداً ضرورة تنفيذ أعمال الصيانة لمختلف مكونات المشروعات التي يتم الانتهاء من تنفيذها، للحفاظ عليها فى أفضل صورة.

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه حدائق اكتوبر

مدينه اكتوبر الجديده

مشروعات الاسكان

الاسكان الاجتماعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة