القابضة للسياحة: ندرس آليات التعامل مع الشركات التجارية الجديدة بعد ضمها

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس عادل والى، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى للقابضة للسياحة والفنادق، إنه جار دراسة آليات التعامل مع الشركات التجارية الجديدة التى قررت وزارة قطاع الأعمال العام ضمها للقابضة للسياحة من القابضة للنقل البحرى والبرى التى انتقلت لوزارة النقل، وضم شركة عمر أفندى من القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف والى لـ"اليوم السابع" أن الشركات ستنتقل بشكل كامل فور انعقاد الجمعيات العمومية لها، واعتماد قرارات النقل ، وبالتالى يمكن التعامل معها الفترة المقبلة بعد اعتماد القرارات، موضحا إنه تم ابلاغ القابضة للسياحة بنقل 4 شركات تجارية من النقل البحرى والبرى وشركة عمر افندى من القابضة للتشييد.

أشار إنه جار دراسة أوضاع الشركات المنقولة لنا بالتنسيق مع رئيس مجلس الادارة ميرفت حطبة، للتعامل معها ومع أوضاعها ولا سيما أن القابضة تمتلك شركتين تجاريتين بعدما كانوا 4 شركات تم دمجهم.

يشار إن وزارة قطاع الأعمال العام قررت إضافة النشاط التجارى بشكل كامل للقابضة للسياحة والفنادق لتصبح القابضة للسياحة والفنادق والتجارة.