هل تناول الخبز يتسبب في زيادة الوزن؟ وهل تحتاج إلى التوقف عن الكربوهيدرات؟

كتبت فاطمة خليل

يعتقد الكثير من الناس أن الخبز قد يتسبب في زيادة الوزن، لذا قد يستغنى البعض عن تناوله تماماً أثناء خطة الحمية الغذائية لإنقاص الوزن، و قال خبراء التغذية إن الخبز بمفرده ليس هو المسئول عن زيادة الوزن، نتعرف في هذا التقرير هل يمكنك إنقاص الوزن دون التخلي عن تناول الخبز، بحسب موقع "دايلي إكسبريس".

هل الخبز يزيد وزنك؟



لا يتسبب الخبز بمفرده في زيادة الوزن ولكن عند تصميم خطة نظام غذائي لإنقاص الوزن، يجب أن تنظر في كمية البروتينات والدهون والكربوهيدرات التي تحصل عليها.

الخبز عبارة عن كربوهيدرات، لذلك إذا كنت ترغب في الاستمتاع ببعض الخبز المحمص، فقد تحتاج إلى التأكد من عدم دهنه بالزبدة وتعديل باقي وجباتك في ذلك اليوم لضمان عدم تناول الكثير من السعرات الحرارية أو الكربوهيدرات.

وكذلك يتعلق الأمر بما تأكله مع الخبز بدلاً من الخبز نفسه، فمن المهم اختيار الطبقة الصحية وحشوات الساندويتشات.

السكر العالي والدهون المشبعة القابلة للدهن والحشوات يمكن أن تساهم في زيادة استهلاك محتوى الطاقة، لذا اختر تلك الغنية بالبروتين وقم بتضمين مصدر من الفاكهة أو الخضار بدلاً من ذلك."

هل الاستغناء عن الخبز يساعد على إنقاص الوزن؟



إن فقدان الوزن ليس أمرًا بسيطًا مثل الاستغناء عن طعام واحد تمامًا إذا كنت تستمتع بالخبز ، فلا داعي لقطعه تمامًا، ولكن قد ترغب في تناوله باعتدال.

الخبز مصدر للكربوهيدرات التي تتطلب تخزين الماء، لذلك عندما نتوقف عن تناول الكربوهيدرات فإننا نفقد وزن الماء فقط.

المستويات المنخفضة من الماء في الجسم يمكن أن تساهم في اختلال توازن السوائل والجفاف

قد تكون نتائج فقدان الوزن بعد الاستغناء عن الخبز مؤقتة - نتيجة لفقدان وزن الماء- أو نتيجة تناول سعرات حرارية أقل على مدى فترة زمنية أطول.

تركز خطط إنقاص الوزن الأكثر نجاحًا على تناول أطعمة متوازنة وصحية وكاملة ، وإدخال المزيد من التمارين في حياتك ولا تدعي أنها تعطي نتائج بين عشية وضحاها.

هل تحتاج إلى التوقف عن الكربوهيدرات لإنقاص الوزن؟



يجب ألا تحاول التخلص من الكربوهيدرات تمامًا.

تعتبر الكربوهيدرات جزءًا من نظام غذائي صحي ، وتساعد على الشعور بالرضا والشبع بعد الوجبة التي يمكن أن تمنعك من تناول وجبات خفيفة من الأطعمة غير الصحية.

عندما يتعلق الأمر باختيار الكربوهيدرات ، يجب أن تحاول قياس كمية الكربوهيدرات التي تتناولها كل يوم، واختيار الكربوهيدرات المغذية.

الكربوهيدرات ضرورية لنظام غذائي صحي - فهي تلعب دورًا مهمًا في دعم إنتاج الطاقة ووظيفة الهرمونات.

"يمكن أن تحتوي الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات على الألياف التي تعتبر محورية لدعم صحة الأمعاء.