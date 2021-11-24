علاج النحافة.. نصائح لزيادة الوزن بسرعة وأمان

كتبت فاطمة خليل

النحافة مشكلة شائعة تواجه كثيرا من الناس، لكن يمكن علاجها باتباع نصائح بسيطة، ولمعرفة ما إذا كنت تعانى من النحافة يمكنك استخدام مؤشر كتلة الجسم (BMI) وهو مقياس للدهون في الجسم، وبشكل عام، إذا كان مؤشر كتلة جسمك أقل من 18.5، فأنت تعاني من نقص الوزن أو النحافة، في هذا التقرير نتعرف على علاج النحافة ونصائح لزيادة وزنك بسرعة وأمان، بحسب موقع "webmd".

علاج النحافة ونصائح لزيادة الوزن بسرعة وأمان



تناول المزيد من الطعام في كثير من الأحيان



إذا كنت تأكل خمس أو ست وجبات صغيرة يوميًا بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة، فقد تتمكن من الحصول على المزيد من السعرات الحرارية، ويمكن أن يساعدك ذلك على زيادة الوزن خاصة إذا لم يكن لديك الكثير من الشهية أو إذا كنت تشبع بسرعة، مما قد يؤدي إلى نقص الوزن.

اشرب مشروبات غنية بالسعرات الحرارية

بدلًا من المشروبات مثل المشروبات الغازية والقهوة والشاي ، تناول الحليب أو العصير أو العصير الذي يحتوي على منتجات الألبان كاملة الدسم والفواكه والخضروات الطازجة سوف يعطونك السعرات الحرارية والتغذية التي لا تحتويها تلك المشروبات الأخرى.

ابتعد عن الوجبات السريعة



الكثير من السعرات الحرارية "الفارغة" مع إضافة الملح والسكر والدهون غير الصحية يمكن أن تكون ضارة بصرف النظر عن وزنك.

يمكن أن تساعدك الأطعمة المغذية مثل الفاكهة ومنتجات الألبان واللحوم والبقوليات وبعض الخضراوات على زيادة الوزن بطريقة صحية.

اختر الأطعمة الصحية المناسبة



ليست كل الفواكه والخضراوات منخفضة السعرات الحرارية. تناول الفواكه الكثيفة مثل المانجو أو الأفوكادو ، على سبيل المثال ، أو الخضار النشوية مثل البطاطس والذرة.

والأسماك الدهنية ، مثل السلمون ، طريقة رائعة للحصول على البروتين الصحي في نظامك الغذائي.

تناول الشوربة الدسمة



فكر في تناول الشوربة المزودة بقطع اللحم والقشدة واللبن والجبن وحتى الحليب المجفف: يمكنهم إضافة السعرات الحرارية والنكهة للأطعمة لن تحصل فقط على المزيد في كل قضمة.

تناول السلطات وأضف الدهون الصحية عليها



تناول الأطعمة الغنية بالمغذيات مثل السلطات يمكنك ضخها بالدهون الصحية مثل زيت الزيتون والإضافات مثل الأفوكادو والجبن والمكسرات والبذور أو جرب الفاكهة مثل التفاح والكمثرى والتوت.

أضف المزيد من الجبنة لطعامك



الجبنة غنية بالسعرات الحرارية ، وتحتوي على الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك ، وهي جيدة في البرجر ، والسندويشات ، والبطاطس ، والبيض ، والطواجن ، والكثير من الأشياء الأخرى.

تناول المكسرات مع الوجبات الخفيفة



تعد المكسرات وزبدة الفول السوداني وزبدة اللوز وأنواع زبدة المكسرات الأخرى طريقة رائعة لتعبئة السعرات الحرارية المغذية.

تعتبر الفواكه المجففة والبذور أيضًا وجبات خفيفة غنية بالسعرات الحرارية.

اشرب في الوقت المناسب



إذا كان لديك شيء تشربه قبل الوجبة مباشرة، فقد تكون أقل جوعًا قد يكون من الأفضل تناول شيء غني بالسعرات الحرارية أثناء تناول الطعام أو الانتظار لمدة 30 دقيقة بعد الطعام لتناول مشروب.

تمرن لبناء العضلات



يتضمن ذلك اليوجا وتمارين الضغط والسحب وتمارين رفع الأثقال والأنشطة الأخرى التي يمكن أن تساعدك في زيادة الوزن إنهم يحرقون السعرات الحرارية ، لكن هذا يمكن أن يجعلك أكثر جوعًا لذلك تأكل المزيد.