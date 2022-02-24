أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 24-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 24-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

إيقاف التداول 81 سهمًا أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 81 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 81 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، جي بي أوتو، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المشروعات الصناعية والهندسية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للدواجن، العربية للصناعات الهندسية، الشمس للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقاري، الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، بي أي جي للتجارة والاستثمار، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، بلتون المالية القابضة، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، جدوى للتنمية الصناعية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ راية لخدمات مراكز الاتصالات، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، مجموعة بورتو القابضة، دايس للملابس الجاهزة، الدلتا للسكر، اودن للاستثمارات المالية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، العامة للصوامع والتخزين، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، راية القابضة للاستثمارات المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العامة لصناعة الورق-راكتا، الأهلي للتنمية والاستثمار، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العالمية للاستثمار والتنمية، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، جلاكسو سميثكلاين، الإسماعيلية مصر للدواجن.

وتم إيقاف تداول أسهم؛ الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، تنمية للاستثمار العقاري، الدولية للمحاصيل الزراعية، التعمير والاستشارات الهندسية، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، العربية للمحابس، الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، اودن للاستثمار والتنمية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، ليسيكو مصر، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الكابلات الكهربائية المصرية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، أوراسكوم للتنمية مصر.

وتم إيقاف تداول أسهم: المتحدة للإسكان والتعمير، الملتقى العربية للاستثمارات، العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، شركة النصر للأعمال المدنية، العبوات الطبية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أوراسكوم للاستثمار القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القاهرة للإسكان والتعمير، جنوب الوادي للأسمنت، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، البنك المصري لتنمية الصادرات، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، اسيك للتعدين-اسكوم.

البورصة تخسر 24.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 473.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 47.6 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.34% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.02%، والعرب على 8.64% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 35.87% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.12%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 67 مليون جنيه، 2.3 مليون جنيه، 67.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.4 مليون جنيه، 72.9 مليون جنيه، 57.2 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.71% ليغلق عند مستوى 4585 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 4 شركات مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 144 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 9.740 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.22%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 86 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.01%.

- عبور لاند للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 6.130 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.33%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 20.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.05%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.14%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 5.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.67%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.694 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.08%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.647 جنيه بنسبة تراجع بلغت 17.05%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 7.140 جنيه بنسبة تراجع بلغت 16.78%.