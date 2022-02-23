أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 23-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 23-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه.

إيقاف التداول 4 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، أم بي للهندسة.

البورصة تربح 1.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 1.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 713.668 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.7 مليون ورقة مالية بقيمة 612.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 27.9 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 75.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.35%، والعرب على 9.97% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 2.9 مليون جنيه، 66.3 ألف جنيه، 47.9 مليون جنيه، 16.3 مليون جنيه، 1.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 68.3 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11301 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 13488 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 4460 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1950 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 2934 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 4.02% ليغلق عند مستوى 4665 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 1166 نقطة.

وصعدت أسهم 82 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 37 شركة، ولم تتغير مستويات 74 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.608 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 9.270 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.92%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 16.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.01%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.449 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.61%.

- جي بي اوتو بسعر إغلاق 5.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.39%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.

- الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) بسعر إغلاق 1.414 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.68%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.205 دولار بنسبة تراجع بلغت 2.38%.

- بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 2 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.96%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.89%.