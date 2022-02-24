اليوم السابع
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الخميس، 24 فبراير 2022 03:07 م
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تراجع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 9% بختام تعاملات جلسة الخميس

الخميس، 24 فبراير 2022 02:45 م
تراجع مؤشر الشركات الصغيرة بالبورصة بنسبة 9% بختام تعاملات جلسة الخميس البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية وأجنبية، وخسر رأس المال السوقي نحو 24.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 689.285 مليار جنيه.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.63%، ليغلق عند مستوى 10890 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 4.42% ليغلق عند مستوى 1858 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.02% ليغلق عند مستوى 13082 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 4299 نقطة.
 
كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 9.02% ليغلق عند مستوى 1774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 7.28% ليغلق عند مستوى 2720 نقطة.
 

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