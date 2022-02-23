وكالة الفضاء توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التعليم لتدريب طلاب المدارس

كتب محمود راغب

وقعت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مشترك مع وزارة التربية التعليم بمجال علوم وتكنولوجيا الفضاء.

وشهد توقيع البروتوكول الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد القوصى، ونائب وزير التربية والتعليم والدكتور رضا حجازى، وذلَك بغرض بناء القدرات لدى طلاب المدارس بالإضافة إلى التوعية والتثقيف فى هذا المجال.

وعلى هامش البروتوكول تم عقد ورشة عمل لخمسة مدارس، وذلك لتدريب 3 من معلمى مادة العلوم من كل مدرسة على القمر الصناعى التعليمى، كما سيتم تسليم كل مدرسة من هذه المدارس قمرًا صناعيًا تعليميًا.

ومن بين المهام الرئيسية للوكالة، المشاركة فى إعداد برامج التأهيل والتدريب فى المدارس والجامعات فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية فى الدولة، وكذلك دعم البحوث والبرامج التعليمية فى مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء والاستفادة منها.

وتستعد وكالة الفضاء المصرية لإنتاج 100 وحدة قمر صناعى تعليمى لطلاب المدارس الثانوية، يتعلم من خلالها طلاب هذه المدارس بصورة عملية، أنظمة القمر الصناعى ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.

وكشف الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، عن تفاصيل إنتاج 100 وحدة قمر اصطناعي تعليمي (كان سات) لطلاب المدارس الثانوية يتعلم من خلالها الطلاب بصورة عملية، أنظمة القمر الاصطناعي ومهامه وكيفية إطلاقه، وتشغيله والحصول على بيانات منه.

وقال القوصى، اليوم على هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم، إن قمر "كان سات" هو محاكاة لقمر اصطناعى حقيقى مدمج فى حجم وشكل علبة المشروبات الغازية".

وأضاف: تعتمد فكرته على استخدام مكونات بسيطة يستطيع الطلاب التعامل معها بسهولة ويمكنها أن تحاكي وظائف الأنظمة الفرعية الرئيسية الموجودة في القمر الاصطناعي الكبير مثل أنظمة الطاقة وكاميرا الاستشعار عن بعد ونظام الاتصالات وتحديد الواجهة "جى بي اس" والحاسب.