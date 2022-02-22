اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن مرض التهاب المفاصل الفيروسى.. من الأعراض للعلاج

الثلاثاء، 22 فبراير 2022 08:00 ص
كل ما تريد معرفته عن مرض التهاب المفاصل الفيروسى.. من الأعراض للعلاج التهاب المفاصل
فاطمة ياسر

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في حالة إهمالك لعلاج التهاب المفاصل قد يصل الأمر بيك إلى أن تصبح مريضًا بالتهاب المفاصل الفيروسي، فهو حالة مرضية نادرة لكنها موجودة، وخلال سلسلة س وج التي يقدمها اليوم السابع لقرائه سنتعرف على أعراض وعلاج الإصابة بهذا المرض، وفقًا لموقع "HEALTHLINE" الطبي.

ما هو مرض التهاب المفاصل الفيروسي؟

هو نوع من أنواع مرض التهاب المفاصل، الذي يصاب به الشخص نتيجة للتعرض لعدوى فيروسية، تتسبب في التعرض لظهور الأعراض واختفائها في فترة قصيرة، ولكن يجب الاهتمام بالعلاج للحفاظ علي صحتك.

ما هي أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الفيروسي؟

-ألم شديد في مفاصل الجسم.

-تيبس في المفاصل.

-عدم القدرة على الحركة بشكل طبيعي.

-ارتفاع في درجة حرارة الجسم.

-طفح جلدي في بعض الأحيان.

-ألم في عضلات الجسم.

-الشعور بالإرهاق الشديد.

كم تستمر أعراض الإصابة بالتهاب المفاصل الفيروسي؟

قد تصل فترة العلاج لعدة أسابيع، وخلال هذه الفترة تظهر الأعراض وتختفي.

ما هي طريقة علاج التهاب المفاصل الفيروسي؟

-المسكنات.

-علاجات مضادة للالتهابات.

-وضع الكمادات الدافئة على أماكن الألم لتخفيف حدته.


التهاب المفاصل الفيروسي

اعراض التهاب المفاصل الفيروسي

علاج التهاب المفاصل الفيروسي

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