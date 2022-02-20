نصائح لعلاج التهاب المفاصل.. أبرزها الإقلاع عن التدخين

نهير عبد النبى

التهاب المفاصل من المشاكل المزعجة التى يعانى منها الكثيرون وهو عبارة عن تورم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم، وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر. يتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

يتسبب الالتهاب المفصلي العظمي في تكسير الغضروف؛ وهو نسيج قوي ومنزلق يغطي نهايات العظام عند مكان تكوُّن المفصل، التهاب المفاصل الروماتويدي مرض يهاجم فيه جهاز المناعة المفاصل، بدءًا من بطانة المفاصل.

وحسب ما ذكره موقع mayoclinic إليك ما يجب فعله لعلاج التهاب المفاصل

-انتبه لمفاصلك سواء جالسًا أو واقفًا أو منخرطًا في نشاط.

-حافظ على حركة مفاصلك، مارس تمارين الإطالة اللطيفة يوميًا لتحريك مفاصلك خلال نطاق حركتها الكامل.

-استخدم وضعية جيدة، يمكن أن يوضح لك المعالج الفيزيائي كيفية الجلوس والوقوف والتحرك بشكل صحيح.

-اعرف حدودك، وازن بين النشاط والراحة، ولا تبالغ.

-إدارة الوزن، زيادة الوزن يمكن أن تزيد من مضاعفات التهاب المفاصل وتساهم في آلام التهاب المفاصل،غالبًا ما يكون إجراء تغييرات تدريجية ودائمة في نمط الحياة تؤدي إلى فقدان الوزن التدريجي هو الطريقة الأكثر فعالية لإدارة الوزن.

-الإقلاع عن التدخين، يسبب التدخين ضغطًا على الأنسجة الضامة ، مما قد يزيد من آلام التهاب المفاصل.

-ممارسة الرياضة، عندما تكون مصابًا بالتهاب المفاصل، يمكن للحركة أن تقلل من ألمك وتيبسك ، وتحسن نطاق حركتك، وتقوي عضلاتك، وتزيد من قدرتك على التحمل.

-اختر الأنواع المناسبة من الأنشطة - تلك التي تبني العضلات حول مفاصلك ولكنها لا تضر المفاصل نفسها يمكن أن يساعدك المعالج الفيزيائي أو المهني في تطوير برنامج تمرين مناسب لك.

-ركز على تمارين الإطالة ونطاق الحركة وتدريبات القوة التدريجية، قم بممارسة التمارين الهوائية منخفضة التأثير، مثل المشي أو ركوب الدراجات أو التمارين المائية، لتحسين حالتك المزاجية والمساعدة في التحكم في وزنك.