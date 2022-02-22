الكنيسة الرسولية تجرى انتخابات اللجنة التنفيذية والدستورية بمصر.. التفاصيل

كتب: محمد الأحمدى

تجرى الكنيسة الرسولية إحدى مذاهب الطائفة الإنجيلية فى مصر تحت رئاسة الدكتور أندرية زكى اليوم انتخابات اللجنة التنفيذية والدستورية بها فى وادى النطرون بالبحيرة.

وتبدأ الإنتخابات بالتصويت على الرئيس العام للكنائس الرسولية في مصر القس ناصر كتكوت وهو ليس له منافس ولكن يشترط أيضا التصويت بلا أرغب أو أرغب بحيث لابد من الحصول على 50 في المائة بالإضافة إلى ناخب أخر وإلا يفتتح باب الترشح من جديد على هذا المنصب وهذا ينطبق على كل مرشح دون منافس له.

وأوضح أرمينوس المنياوى المستشار الإعلامى للكنيسة الرسولية أن التصويت بعد ذلك على نائب الرئيس العام وهناك 3 مرشحين علىهذا المنصب وهم القس ناصر رشدى والقس صلاح إبراهيم والقس يعقوب عياد، ثم انتخاب السكرتير العام ومرشح على هذا المقعد القسنصر أمين والقس حلمي مراد، ثم آنتخاب رئيس اللجان الروحية وهو مرشح دون منافس وهو القس صفا وليم، ثم إنتخاب العضو العلماني والمرشح عليه هو الأخ إسحق يوسف دون منافس

ويأتى بعد ذلك التصويت على مرشح المجلس الملي الإنجيلي العام وهو القس عادل جاد الله دون منافس ثم إنتخاب رؤساء المجامعمجمع المنيا وبني سويف ويترشح عليه القس عيد كامل دون منافس ثم مجمع أسيوط ومصر العليا ومرشح عليه آثنان هما القس ممدوحمراد والقس عزت أرميا ثم مجمع القاهرة والوجه البحري والمرشح عليه القس ماجد عدلي خليل والقس جميل عويضة.

ويحضر المجلس العام ما لايقل عن 200 قس رسولى تابع للمجلس العام، بالإضافة إلى القس جيف ستاركى العميد الإكاديمى لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية فى الشرق الاوسط والقس آدم.

ويحضر القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ومعه القس إسطفانوس الأمين العام للطائفة لمتابعة الانتخابات.