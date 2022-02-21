مجلس الكنائس الرسولية يجرى انتخابات اللجنة التنفيذية والدستورية فى مصر

كتب: محمد الأحمدى

يعقد المجلس العام للكنائس الرسولية فى مصر دورته القادمة رقم 47 فى بيت الأب سمعان بوادى النطرون، فى الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجارى، لإجراء انتخابات اللجنة التنفيذية واللجنة الدستورية ولجان المجامع الإقليمية فى مصر.

ويحضر المجلس العام ما لايقل عن 200 قس رسولى تابع للمجلس العام، بالإضافة إلى القس جيف ستاركى العميد الإكاديمى لكليات اللاهوت الإنجيلية للكنائس الرسولية فى الشرق الاوسط والقس آدم.

ويحضر القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية فى مصر ومعه القس القس إسطفانوس الأمين العام للطائفة لمتابعة الانتخابات.

ويترشح لمقاعد اللجنة التنفيذية كلاً من القس ناصر كتكوت لمقعد الرئيس العام للمرة الرابعة، دون منافس، بينما يترشح أربعة من القساوسة لشغل مقعد نائب الرئيس العام ، حيث يترشح الدكتور القس مودي جرجس عبد الملاك وثلاثة من الرعاة من مجمع المنيا ، هم القس صلاح صاروفيم كامل ، والقس يعقوب عياد عبد الله ، والقس ناصر رشدي ، ويترشح علي مقعد السكرتير العام القس نصر أمين صليب والقس حلمي أدهم جاب الله ، ، بينما يترشح على مقعد أمين الصندوق العام المهندس عياد سليمان مترى، دون منافس ، ويترشح على مقعد رئيس اللجان الروحية دون منافس، الدكتور القس صفا وليم ، وعلى مقعد العضو العلمانى يترشح إسحق يوسف "، وعلى مقعد رئيس مجمع القاهرة والوجه البحرى، القس جميل عويضه والقس ماجد عدلي وعلي مقعد رئيس مجمع المنيا وبني سويف يترشح القس عيد كامل ، دون منافس ، بينما يترشح القس عزت ارميا والقس ممدوح مراد شفيق لشغل مقعد رئيس مجمع مصر العليا ، وعلي مقعد عضو المجلس الانجيلي العام يترشح دون منافس القس عادل جاد الله عبد الملاك.

وحول المرشحين للجان المجامع الإقليمية ، ففى مجمع القاهرة والوجه البحري يترشح دون منافس كلاً من، القس صموئيل مهنى لمقعد نائب رئيس المجمع ، والقس صفوت موسى، على مقعد سكرتير المجمع ، والقس مودي فيليب لمقعد اللجان الروحية ، بينما يتنافس القس سمير ناصف والقس ماجد ماهر علي مقعد فض المنازعات ، وجورج خليل علي مقعد أمين الصندوق ، فيما لم يترشح أحد علي مقعد أمين صندوق المجمع . و للجنة الدستورية كلا من القس ايمن عيد فايز ، الدكتور القس مجدي ثابت ، القس هاني توفيق مليكه ، المستشار مجدي اسحق ، وميلاد حفيظ تاوضروس

وفي مجمع المنيا وبني سويف ، يترشح كلاً من القس نادي سليمان يوسف والقس فيكتور نادي بشري علي مقعد نائب رئيس المجمع ، وعلي مقعد سكرتير المجمع القس جمال نجيب الشهير القس هاني نجيب ، والقس جميل بركات والقس سامح عوض الله ، فيما يترشح القس بولس اسعد ، منفرداً ، علي مقعد اللجان الروحية بالمجمع ، ويتنافس كلاً من القس سميح عياد والقس صموئيل خليل علي مقعد فض المنازعات ، ويتنافس كلاً من الاخ خلف ثابت علي مقعد أمانة الصندوق ، بينما يتنافس وجيه شاكر و ناصر عاطف ، . ويترشح للجنة الدستورية ، كلا من القس ارميا يعقوب ، القس أسامة يوسف ، القس عادل منصور ، وكمال حنا .

وفي مجمع مصر العليا يتنافس كلاً من القس شاكر عبده والقس لوثر حنا ، علي مقعد نائب رئيس المجمع ، بينما يترشح منفرداً علي مقعد سكرتير المجمع القس هاني قدوس ، و القس موسلين بباوي منفرداً ،علي مقعد اللجان الروحية بالمجمع ، بينما يتنافس كلاً من القس أيمن حفظ الله والقس فيكتور صدقي والقس نادر عيد والقس جورج جميل ، علي مقعد فض المنازعات ، وطلعت عبد العال علي مقعد أمين الصندوق بينما يترشح كلا من الأخ عصمت " ميمي " رمزي وفتحي جبريال ،علي مقعد العضو العلماني . ويترشح للجنة الدستورية ، كلا من القس اشرف عصمت ميخائيل ، القس جوزيف نادر ، القس رفعت مجدي ، القس ممدوح فهمي بشارة، ونسيم شنودة .

وسوف يعقب الإنتخابات مؤتمر صحفى للرئيس العام القس ناصر كتكوت بحضور الكاتب الصحفى أرمنيوس المنياوى المستشار الإعلامى للمجلس العام والكنائس الرسولية فى مصر.