أسعار الذهب اليوم تتراجع 8 جنيهات وعيار 21 يسجل 829 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب قبل قليل حوالي 8 جنيهات في السوق المصري، وذلك عقب تراجع سعر أونصة الذهب عالمياً من مستويات 1910 دولارات وهو أعلي سعر الذهب في البورصات العالمية إلي سعر 1895 دولار الآن، بسبب عمليات المضاربة على المعدن الأصفر جراء تداعيات التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

كان الطلب على الملاذات الآمنة وعلى رأسها الذهب يرتفع بقوة في ظل استمرار التوتر في أوكرانيا، وقفز الذهب في مصر حوالي 7 جنيهات صباحاً ليرتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر قرب 837 جنيها للجرام لكن الأسعار تراجعت استجابة للهبوط العالمي لتسجل الأسعار 829 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 يسجل 947 جنيها.

عيار 22 يسجل 908 جنيهات.

عيار 21 يسجل 829 جنيها.

عيار 18 يسجل 710 جنيها.



تداعيات أزمة اوكرانيا على الأسواق

هبطت الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها في سبعة أشهر مع شعور المستثمرين بالقلق من احتمال فرض عقوبات اقتصادية على روسيا التي أمرت بنشر قوات في إقليمين انفصاليين بشرق أوكرانيا، ولجأ المستثمرون إلى الأصول الآمنة نسبيا مثل الذهب والسندات الحكومية، في حين توشك الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون على إعلان عقوبات صارمة جديدة على روسيا.

وفي حين ارتفعت أسهم شركات النفط والغاز 0.7%، ثارت مخاوف في الأسواق من أن يزيد ارتفاع أسعار السلع من مخاوف التضخم.وكانت أسهم شركات السيارات والبنوك الأسوأ أداء بين الأسهم الأوروبية وهبطت 2.7% و3.1% على الترتيب.