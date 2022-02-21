5 أخطاء شائعة يرتكبها الناس عند اتباع دايت الكيتو.. أبرزها قلة شرب الماء

كتبت مروة هريدى

النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات ، ومتوسط ​​البروتين، وعالي الدهون هو المفضل حاليًا للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات، والحفاظ على الوزن وبناء كتلة العضلات، في حين أن مفهوم النظام الغذائي هو مجرد زيادة تناولك للدهون وتقليل مستوى الكربوهيدرات، يمكن أن يحدث الكثير من الأخطاء إذا لم تكن على دراية بكيفية عمل هذا النظام الغذائي، يعد ارتكاب الأخطاء أمرًا شائعًا إذا كنت مبتدئًا أو تقوم بذلك دون مساعدة متخصص، ووفقًا لما ذكره تقرير موقع "تايمز أوف تايمز" فإن هناك 5 أخطاء شائعة يرتكبها الأشخاص عند اتباع نظام كيتو الغذائي مما يؤدي إلى توقف تقدمهم لاحقًا.

إجراء تغييرات جذرية على نظامك الغذائي

الطريقة الصحيحة للدخول في أي نظام غذائي هي أن تبدأ ببطء، يعد التغيير التدريجي لروتينك اليومي بدلاً من التحول الجذري بين عشية وضحاها طريقة مثالية لتجنب المأزق والحفاظ على الاتساق، ويمكن أن يساعدك على الالتزام بنظامك الغذائي الجديد لفترة أطول وتحقيق هدفك المتمثل في فقدان الوزن بشكل أسرع، وتخلص من الكربوهيدرات من نظامك الغذائي بكميات أقل واستبدلها بالدهون الصحية، وسوف يمنح جسمك وقتًا للتكيف مع المستوى المنخفض من الكربوهيدرات.

تجنب إنفلونزا الكيتو

إنفلونزا الكيتو هي العلامة الواضحة لنظام كيتو الغذائي، وعندما يدخل جسمك بنجاح مرحلة الكيتوزية ويبدأ في حرق الدهون بدلاً من الكربوهيدرات للحصول على الطاقة، فقد يؤدي ذلك إلى مجموعة من الأعراض المعروفة باسم أنفلونزا الكيتو، وتشمل تشنجات العضلات والغثيان والأوجاع والتعب شائعة في الأسبوع الأول من نظام كيتو الغذائي، لذلك، يجب أن تكون مدركًا ومستعدًا للتعامل مع مثل هذه المواقف، وإذا لم تكن قادرًا على التعامل مع هذه الأعراض، فلن تتمكن من الاستمرار في نظامك الغذائي، للتحكم في هذه الأعراض، تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والصوديوم.

قلة شرب الماء

يمكن أن يؤدي تضمين المزيد من الدهون والكربوهيدرات المنخفضة في النظام الغذائي إلى إصابتك بالجفاف، وهي مشكلة شائعة في نظام كيتو الغذائي، ويمكن أن يجعلك نقص الماء في نظامك الغذائي تشعر بالجوع والإمساك، ويساعدك تناول كمية كافية من الماء على التمييز بين الجوع والعطش، كما أنه يساعد على طرد السموم من الجسم ويسهل حركة الأمعاء، لذلك يجب تناول ما لا يقل عن 2-3 لترات من الماء يوميًا عند اتباع هذا النظام الغذائي.

عدم توازن المغذيات

يتكون نظام كيتو الغذائي التقليدي من 5-10٪ من الكربوهيدرات و10-20٪ من البروتين و 70-80٪ من الدهون، إذا كانت الأجزاء غير صحيحة، فقد لا تدخل مرحلة الكيتوزية، وهي عندما يبدأ الجسم في حرق الدهون للحصول على الطاقة بدلاً من الكربوهيدرات، ويعد الوصول إلى الحالة الكيتونية أمرًا حيويًا لحرق الدهون المخزنة في الجسم وفقدان الوزن، قد يؤدي التحميل على البروتين أو الخوف الشديد من تناول الدهون إلى اختلال التوازن وقد لا تجني فوائد نظام كيتو الغذائي.

قلة النوم

الحصول على قسط كافٍ من النوم في اليوم يساعد على تجديد نشاط جسمك وتسريع عملية التمثيل الغذائي، وكلا العاملين ضروريان لفقدان الوزن بسرعة، وبدون نوم كافٍ، يشعر جسمك بالتعب والتوتر، إلى جانب ذلك، يمكن أن يجعلك التعب أيضًا تأكل كثيرًا في اليوم ويؤدي إلى تقلبات مزاجية، مع محاولة النوم من سبع إلى ثماني ساعات يوميًا لإنقاص الوزن والحفاظ على صحتك.