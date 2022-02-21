موجز الاقتصاد اليوم الإثنين.. تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الإثنين 21-2-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه، تخصيص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – جامعات – مدارس – مدينة طبية – تجارى إدارى سكنى – صناعى – طبى – نادٍ رياضى – محطة أتوبيس – مقر بنك – مخازن ومعارض – ورش ومعامل).



ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.15% بختام تعاملات جلسة الاثنين أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين العرب، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4543 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة.

المالية: اتفاق التوأمة الجمركية مع إيطاليا يزيد التجارة البينية ويحارب التهرب استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حول الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي؛ مُوجهًا بتعميق التعاون الجمركى مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة؛ ويؤدي إلى تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركى؛ لحماية الوطن والمواطنين من أى ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومى أو الصحة العامة، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أى بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل. استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، حول الموقف التنفيذي لاتفاق التوأمة الجمركية مع الجانب الإيطالي؛ مُوجهًا بتعميق التعاون الجمركى مع إيطاليا، وكل دول الاتحاد الأوروبي؛ بما يُسهم فى تسهيل حركة التجارة البينية، وتبادل الخبرات، وتوطين التجارب الجمركية الدولية المتميزة؛ ويؤدي إلى تعظيم الجهود المصرية الهادفة إلى تيسير وميكنة الإجراءات؛ على نحو يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير، وتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، إضافة إلى تعزيز الحوكمة، وتنمية قدرات مكافحة التهريب الجمركى؛ لحماية الوطن والمواطنين من أى ممارسات تضر بالصناعة المحلية أو الاقتصاد أو الأمن القومى أو الصحة العامة، خاصة فى ظل التوجيهات الرئاسية بحظر دخول أى بضائع إلى البلاد إلا بمعايير الجودة الأوروبية اعتبارًا من مارس المقبل.

قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، على هامش الاجتماع الثالث للجنة القيادية لمشروع التوأمة المؤسسية بين مصلحة الجمارك المصرية، والوكالة الإيطالية للجمارك، إن هذا المشروع يُجسد التعاون المشترك بين الجانبين المصرى والإيطالى، وينطلق بمنظومة الإجراءات الجمركية لأفضل الممارسات العالمية؛ على نحو يسهم في تطوير آليات العمل الجمركي لمواكبة متغيرات التجارة العالمية، وتحفيز بيئة الاستثمار من خلال دعم الأعمال التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتلبية احتياجات المجتمع التجارى.

هيرميس تعين جولدمان ساكس مستشارًا ماليًا لصفقة بنك أبو ظبى الأول أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تعيين Goldman Sachs International كمستشار مالي للشركة وWhite & Case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول، والسماح للبنك بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبو ظبي الأول بعرض شراء إجبارى، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم. أعلنت المجموعة المالية هيرميس القابضة، موافقة مجلس الإدارة على تعيين Goldman Sachs International كمستشار مالي للشركة وWhite & Case كمستشار قانوني لتقديم المشورة لمجلس الإدارة بشأن عرض الشراء غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول، والسماح للبنك بإجراء عملية الفحص النافي للجهالة على الشركة في نطاق يتم الاتفاق عليه بين الطرفين بحسن نية شريطة الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المعنية، تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للسهم في حالة تقدم بنك أبو ظبي الأول بعرض شراء إجبارى، وذلك بهدف إيضاح تلك القيمة للمساهمين وحماية مصالحهم.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس القابضة، بحسب بيان للبورصة المصرية، اليوم الاثنين، للنظر في عرض الشراء المبدئي غير الملزم المقدم من بنك أبو ظبي الأول بغرض الاستحواذ على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأسمال الشركة، وذلك من خلال عرض شراء إجباري وفقًا للقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.



الإسكان: تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة بنشاط عمرانى متكامل وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – جامعات – مدارس – مدينة طبية – تجارى إدارى سكنى – صناعى – طبى – نادٍ رياضى – محطة أتوبيس – مقر بنك – مخازن ومعارض – ورش ومعامل). وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على تخصيص 31 قطعة أرض بـ15 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة (عمرانى متكامل – جامعات – مدارس – مدينة طبية – تجارى إدارى سكنى – صناعى – طبى – نادٍ رياضى – محطة أتوبيس – مقر بنك – مخازن ومعارض – ورش ومعامل).

وقال الدكتور عاصم الجزار: فى مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراضٍ، بأنشطة (طبى – تجارى إدارى – محطة أتوبيس – صناعى – ناد رياضى)، وفى مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة جامعتين، وفى مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ونشاط سكنى تجارى إدارى فندقى سياحى ترفيهى، وفى مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة عمرانى متكامل، وفى مدينة السادات، تم تخصيص قطعتى أرض، بنشاط صناعى، ومقر بنك، وفى مدينة العبور، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مخازن ومعارض، وفى مدينة بدر، تم تخصيص قطعتى أرض، لإقامة مدينة طبية، ومدرسة.