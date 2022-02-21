اليوم السابع
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الإثنين، 21 فبراير 2022 08:02 م
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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.15% بختام تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 21 فبراير 2022 02:48 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.15% بختام تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 4.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 720.792 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.15%، ليغلق عند مستوى 11501 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 1956 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 13652 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4543 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.5% ليغلق عند مستوى 2956 نقطة.
 

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