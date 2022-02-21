تناول أوميجا 3 للحفاظ على صحة قلبك.. تعرف على قائمة الأطعمة

كتبت - ميرفت رشاد

أحماض أوميجا 3 الدهنية، هي عنصر أساسي في نظام غذائي صحي وتأتي مع العديد من الفوائد المدعومة علميًا لصحة قلبك و دماغك وطول العمر، ولكن قبل أن تنفق أموالك في شراء المكملات الغذائية ، اعلم أن الأوميجا 3 موجود فى عدد من الأطعمة المغذية ، إنها أحد الأسباب العديدة التي يوصي بها الأطباء وخبراء الصحة بتناول أنواع معينة من الأسماك الدهنية ، بما في ذلك السلمون والأسماك الزيتية الأخرى ، وغيرها من الأطعمة الخارقة الشائعة بما في ذلك بذور الشيا والجوز، وفقا لما نشره موقع " wellandgood".

ما هي أحماض أوميجا 3 الدهنية؟

أوميجا 3 هي نوع من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة الضرورية للحفاظ على وظائف الجسم الصحية على وجه التحديد ، في وظيفة أغشية الخلايا، هناك ثلاثة أشكال رئيسية من أحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي توجد غالبًا في الأسماك الزيتية ، الأكثر شيوعًا في المكسرات والبذور.

بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه في جدران خلاياك ، فإنها تعمل أيضًا كمصدر للطاقة وتساعد في الحفاظ على القلب والرئتين والأوعية الدموية ووظيفة الجهاز المناعي.

كيف ترتبط أوميجا 3 بصحة القلب؟

أوميجا 3 تقدم الكثير من الفوائد لصحة الأمعاء ، وصحة الدماغ ، والعناية بالبشرة ، وأكثر من ذلك ، فإن أطباء القلب غالبًا ما يصفون هذه المغذيات بأنها ضرورية بشكل خاص لصحة القلب، تعتبر الأحماض الدهنية أوميجا 3 من الدهون "الأساسية" ، مما يعني أن أجسامنا لا تصنع أوميجا 3 بمفردها. وقد أظهرت الدراسات أن أوميجا 3 يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والدهون الثلاثية ، المعروفة أيضًا باسم الدهون في الدم.

يمكن للأوميجا 3 أن تساعد على زيادة طول العمر من خلال درء بعض الأمراض، وهناك أدلة تشير إلى أنها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية والوفيات الناجمة عن أمراض القلب .

أفضل مصادر الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3:

لا يوجد دليل معياري موصى به لاستهلاك أوميجا 3 ، ولكن يُقترح تناول حصتين على الأقل من الأسماك الدهنية في الأسبوع، يمكن أن تشمل هذه الأسماك الدهنية التونة والسردين والماكريل والسلمون والرنجة ، وتشمل المصادر الرئيسية الأخرى لأوميجا 3 زيت الزيتون والجوز والأفوكادو وبذور الشيا وبذور الكتان.