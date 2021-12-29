اليوم السابع
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الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:07 م
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لعشاق سمك السالمون .. دراسة تكشف قدرته على تعزيز صحة القلب وحماية الشرايين

الأربعاء، 29 ديسمبر 2021 05:00 م
لعشاق سمك السالمون .. دراسة تكشف قدرته على تعزيز صحة القلب وحماية الشرايين السالمون مفيد لصحة قلبك
كتبت أمل علام

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تعد بعض أصناف الأسماك الدهنية الأكثر صحة، مثل السالمون والسردين والماكريل، مصادر غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات وفيتامين د وفيتامين ب 6، ووفقًا لبحث جديد، فإن أوميجا 3 الموجودة في الأسماك مثل السلمون يمكن أن تكون المفتاح لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب المميتة.

وقال موقع "TimesNowNews  "، تعمل أوميجا 3 على تحفيز تكوين الجزيئات التي تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الالتهاب وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

 قال الخبراء، إن الفوائد الوقائية لأوميجا 3 لتصلب الشرايين قد لا تكون مؤكدة ومع ذلك، ترتبط الخصائص المضادة للالتهابات بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية المرتبطة بصحة أفضل للمفاصل والمعرفة.

هل يمكن أن يخفف السلمون من مخاطر المرض؟

وفقًا لدراسة نشرت في مجلة The Journal of Clinical Investigation ، اكتشف الخبراء أن تناول السلمون بانتظام قد يقلل من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وهي حالة تتميز بتراكم الترسبات في الشرايين.

 وقالت الدراسة أيضًا، أن أوميجا 3 تؤدي إلى تكوين جزيئات تلعب دورًا رئيسيًا في مكافحة الالتهاب وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض.

ما هي المصادر الأخرى لأوميجا 3 ؟

إلى جانب الأسماك الدهنية، يمكن العثور على أحماض أوميجا 3 الدهنية في الأطعمة التالية: عين الجمل ، وبذور الشيا، فول الصويا ، وبذور الكتان، الأعشاب البحرية، زيت الزيتون.

عند تناول أوميجا 3 بكميات مناسبة ومتوازنة، يمكن أن تقلل من معدل الالتهاب المزمن المرتبط بحالات مثل اضطرابات المزاج والتهاب المفاصل الروماتويدي، وفيما يتعلق بالكميات، يجب تناول سمك السلمون أو الأسماك الدهنية الأخرى مرتين على الأقل في الأسبوع، وتشمل الأطعمة مثل بذور الكتان وبذور الشيا وزيت الزيتون لعدد أقصى من الأيام في الأسبوع.


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