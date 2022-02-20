اليوم السابع
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ليس فقط الرئتين.. اعرف كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز الهضمى

الأحد، 20 فبراير 2022 10:00 م
ليس فقط الرئتين.. اعرف كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز الهضمى تأثير كورونا على الأمعاء وصحة القناة الهضمية
كتبت إيناس البنا

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أظهر فيروس كورونا، الذي كان يعتبر في البداية مرضًا تنفسيًا، دليلًا على أنه يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى أيضًا، بما في ذلك القناة الهضمية، وتوصلت دراسة جديدة إلى الرابط المحتمل لكيفية تسبب كورونا في مشاكل في الجهاز الهضمي.

نظر البحث، الذي نُشر في مجلة Frontiers in Immunology ، في عينات الجهاز الهضمي من الأشخاص الذين ماتوا بعد تشخيص إصابتهم بـ كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء.

فهم العلاقة بين COVID وصحة القناة الهضمية
 

وفقًا للباحثين من King's College London،على الرغم أن فيروس كورونا الحاد يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، فقد يصاب بعض المرضى أيضًا بالإسهال والغثيان والقيء، مما يشير إلى إصابة الجهاز الهضمي.

من جانبه، قال البروفيسور جو سبنسر، من كينجز كوليدج لندن، "تُظهر هذه الدراسة أنه في حالة كورونا الشديدة، يتم تعطيل هذا المكون الرئيسي لجهاز المناعة، سواء كانت الأمعاء نفسها مصابة بـ كورونا أم لا، ومن المحتمل تساهم في الاضطرابات في التجمعات الميكروبية المعوية في كورونا التي أبلغ عنها آخرون ".

تم تغيير شكل وخلوية مجموعة من البصيلات اللمفاوية التي تبطن الأمعاء الدقيقة في العينات، بغض النظر عن المستويات المحلية للفيروس.

وفي الأفراد الذين ماتوا بسبب كورونا، شمل ذلك استنفاد المراكز الجرثومية، والتي عادة ما تولد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، ويمكن أن ينشأ فقدان التنوع الجرثومي، نتيجة لانخفاض المناعة.

وفقًا للدراسة، تعد مجموعات البكتيريا المعوية الصحية ضرورية للصحة المثلى، والأنسجة اللمفاوية في الأمعاء تحافظ عليها بشكل عام.


تأثير كورونا على الأمعاء

فيروس كورونا والأمعاء

البكتيريا المعوية الصحية

فيروس كورونا وصحة القناة الهضمية

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