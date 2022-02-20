إزاى تشجعى طفلك على تناول الخضروات

نهير عبد النبى

تعتبر الخضروات من أهم الأطعمة التى ينصح بتناولها للأطفال حيث تحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تمد الجسم بالطاقة والحيوية كما انها تعمل على تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض، وحسب ما ذكره موقع raisingchildren فان الخضروات تساعد في حماية طفلك من الأمراض المزمنة في وقت لاحق من الحياة ، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وبعض أنواع السرطان.

النظام الغذائي الصحي يعني تناول الكثير من الخضار، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة من مجموعات الطعام الرئيسية الأخرى، إذا كان طفلك يجد صعوبة في تناول ما يكفي من الخضار، فمن المهم الاستمرار في تشجيعه، إذا ساعدت طفلك على تطوير عادات الأكل الصحية الآن ، فإنه يضع عادات صحية مدى الحياة.

إزاى تشجع طفلك على تناول الخضروات





-تعتبر الوجبات العائلية وقتًا جيدًا لتعليم طفلك تناول الطعام الصحي ، بما في ذلك تناول الخضروات،الأطعمة العائلية مثل البطاطس المقلية والكاري والمشاوي والباستا كلها مذاق رائع مع المزيد من الخضار، إذا رآك طفلك وإخوته يملأون الأطباق بالخضار للاستمتاع ، فربما يرغب طفلك في فعل الشيء نفسه.

-من الطبيعي أن يقول الأطفال إنهم لا يحبون بعض الخضروات عندما يتذوقونها لأول مرة. إذا كان طفلك لا يحب خضروات معينة ، فحاول تقديم كميات صغيرة من الخضار مع طعام صحي آخر يحبه طفلك،استمر أيضًا في تشجيع طفلك على تجربة تذوق الخضار.

- استخدم الثناء عندما يجرب طفلك الخضار

إذا امتدحت طفلك في كل مرة يأكل فيها أو يجرب الخضار ، فمن المرجح أن يأكل الخضار مرة أخرى.

-إن معاقبة طفلك على عدم تناول الخضار يمكن أن يحول الخضار إلى شيء سلبي لطفلك. إذا رفض طفلك تناول خضرواته ، فحاول ألا تتورط في الأمر كثيرًا - فقط حاول مرة أخرى في وقت آخر.