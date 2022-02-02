ضبط كيميائى يدير شقة سكنية لتصنيع المواد المخدرة بالغربية

الغربية محمد طارق

تمكنت الأجهزة الأمنية في الغربية من ضبط فني كيميائي يدير شقة سكنية بأحد الابراج بمدينة المحلة الكبري التابعة لمحافظة الغربية ، في تصنيع المواد المخدرة لبدء توزيعها علي عملائه .



كان مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الدلتا تلقي إخطارا حول توافر معلومات بقيام المدعو "م.ن" 32 سنة فني معمل كيمياء ، بإدارة مصنع متخصص في تصنيع المواد المخدرة وعقاقير مخدرة غير مصرح بها ، بنطاق منطقة منشية البكري بدائرة قسم شرطة ثان المحلة الكبرى .



بتقنين الإجراءات الأمنية نجح ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه وهروب اخر "شريكه" أثناء تواجده داخل شقه سكنية بالطابق الخامس عشر بأحد الابراج السكنية وبحوزته كميات من المواد المخدرة وعقاقير مخدرة غير مصرح باستخدامها طبيا .



وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم شرطة ثان المحلة ، وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وفرع البحث الجنائي ، أن الشقة تحتوي علي معدات تصنيع المواد المخدرة وأدوات تستخدم في طحن كميات العقاقير المخدرة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حو ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات ومصادرة كميات المواد المخدرة وسرعة ضبط المتهم الهارب .

