الصحة العالمية: 70 ألف شخص يتوفى أسبوعيًا بسبب فيروس كورونا

كتبت أمل علام

كشف الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان جديد له، قبل عامين، عندما كنا جميعًا نتعامل مع انتشار هذا الفيروس الجديد، لم يكن أحد منا يتخيل أننا سندخل الآن العام الثالث من الوباء، إذن متى سينتهى؟ هل ينتهى الآن؟ هذا أحد الأسئلة الرئيسية التي يتم طرحها.

وقال في الواقع فإن التغطية العالية للقاح في بعض البلدان، إلى جانب انخفاض شدة أوميكرون، تقود رواية خطيرة مفادها بأن الوباء قد انتهى، لكنه ليس كذلك - ليس عندما يموت 70 ألف شخص أسبوعيًا بسبب مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، ليس عندما لا يتلقى 83% من سكان إفريقيا جرعة واحدة من اللقاح، ليس عندما تستمر النظم الصحية في الضغط والتصدع تحت عبء القضايا، ليس عندما يكون لدينا فيروس شديد الانتقال ينتشر دون رادع تقريبًا، مع القليل من المراقبة لتتبع تطوره.

وأضاف في الواقع تعتبر الظروف مثالية لظهور متغيرات أكثر قابلية للانتقال وأكثر خطورة.

لكن يمكننا إنهاء الوباء باعتباره حالة طوارئ صحية عالمية هذا العام، فلدينا الأدوات، ولدينا الدراية، مؤكدا، على وجه الخصوص، نحن ندعو جميع البلدان لسد فجوة التمويل العاجلة البالغة 16 مليار دولار أمريكي لمسرع توفير أدوات كورونا ACT ، لإتاحة اللقاحات والاختبارات والعلاجات ومعدات الوقاية الشخصية في كل مكان، وبالمقارنة مع تكاليف عام آخر من الاضطرابات الاقتصادية، حيث يجب أن يظل إنهاء هذا الوباء محور تركيزنا، في نفس الوقت، يجب أن نتعلم الدروس التي تعلمنا إياها، فقد كان هناك العديد من المراجعات للاستجابة العالمية لهذا الوباء، مع أكثر من 200 توصية، مع أخذ هذه التوصيات في الاعتبار، كلفني المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية الشهر الماضي بوضع مجموعة من المقترحات بشأن تعزيز الهيكل العالمي للوقاية من الجائحة والتأهب والاستجابة لها، لكي تنظر فيها جميع الدول الأعضاء في جمعية الصحة العالمية في مايو.

باختصار، أرى 3 ركائز أساسية لهذا الهيكل:

1.نحن بحاجة إلى حكم أقوى

أعتقد أن أعضاء اللجنة قد أثاروا ذلك، بدلاً من الارتباك وعدم الاتساق اللذين غذيا هذا الوباء، نحتاج إلى تعاون في مواجهة التهديدات المشتركة، التي يمكن أن تعالج نقص الثقة الذي رأيناه، في جلسة خاصة لجمعية الصحة العالمية في نهاية العام الماضي، وافقت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة على التفاوض بشأن صك جديد ملزم قانونًا، لوضع قواعد اللعبة للوقاية من الأوبئة والتأهب والاستجابة لها، كما تدعم منظمة الصحة العالمية التوصية الخاصة برؤساء مجلس الدول، لتوفير قيادة سياسية رفيعة المستوى لاتخاذ إجراءات سريعة ومنسقة، ونرى أن مثل هذا المجلس يجب أن يرتكز على الولاية الدستورية لمنظمة الصحة العالمية، لضمان التماسك السياسي والاستراتيجي والتقني.

2. نحن بحاجة إلى أنظمة وأدوات أقوى للوقاية من الأوبئة واكتشافها والاستجابة لها بسرعة..

وقد اتخذت منظمة الصحة العالمية بالفعل خطوات لبناء بعض هذه الأنظمة والأدوات، بما في ذلك مركز منظمة الصحة العالمية للاستخبارات الوبائية في برلين، لتعزيز المراقبة العالمية من خلال الاستخبارات التعاونية.

تقوم العديد من البلدان الآن بتجريب استعراض الصحة والتأهب الشامل، وهو آلية جديدة لاستعراض الأقران لتعزيز التأهب الوطني، أنشأنا برنامج ACT Accelerator ، الذي منحنا خبرة قيّمة ورؤى ثاقبة حول كيفية التعقب السريع للوصول العادل إلى الإجراءات المضادة.

وقال، لتعزيز القدرات على الإنتاج المحلي للقاحات وغيرها من المنتجات الصحية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أنشأنا مركز نقل التكنولوجيا التابع لمنظمة الصحة العالمية في جنوب إفريقيا، والذي طور الآن لقاح المعتمد على تقنية mRNA.

أعلنا اليوم عن أول ست دول أفريقية تتلقى التكنولوجيا من المركز لإنتاج لقاحات mRNA الخاصة بها: مصر وكينيا ونيجيريا والسنغال وجنوب إفريقيا وتونس. ولكن قبل كل شيء ، ليس فقط الأنظمة والأدوات ، فإن النقطة المركزية هي تطوير القوى العاملة. وهذا هو سبب بناء أكاديمية منظمة الصحة العالمية في ليون ، فرنسا.

3. نحتاج إلى تمويل أقوى

من الواضح أننا على المستوى الوطني والعالمي، نحتاج إلى موارد كبيرة لتعزيز الأمن الصحي العالمي، يقدر تحليلنا الاحتياجات بنحو 31 مليار دولار أمريكي سنويًا، نحن نقدر أن حوالي 20 مليار دولار أمريكي يمكن أن تأتي من الموارد المحلية والدولية الحالية والمتوقعة، مما يترك فجوة قدرها 10 مليارات دولار أمريكي سنويًا.

وقال، لسد الفجوة المتعلقة بالوظائف الأكثر أهمية - مثل المراقبة والبحث وتشكيل السوق للإجراءات المضادة - نحن ندعم فكرة إنشاء مرفق تمويل جديد مخصص، يرتكز على التفويض الدستوري لمنظمة الصحة العالمية ويوجهه، والحوكمة الشاملة والخبرة الفنية، مؤكدا، لا يمكن أن تنجح أي جهود لتقوية هيكل الأمن الصحي العالمي إلا إذا عززت دور منظمة الصحة العالمية في مركزها، بدلاً من إنشاء المزيد من الآليات التي من شأنها أن تؤدي فقط إلى مزيد من التجزئة وربما تترك العالم أقل أمانًا.

إننا نقدر بشكل خاص قيادة ألمانيا لفريق العمل التابع للدول الأعضاء المعني بالتمويل المستدام، ونتطلع إلى استمرار مناقشتنا مع الدول الأعضاء لدينا بشأن ضمان أن منظمة الصحة العالمية لديها الموارد اللازمة لتلبية توقعات العالم منها، فضلاً عن المساءلة عن الوفاء بها.

وأضاف دعني أعود إلى السؤال الذي طرحته في البداية، متى سينتهي الوباء؟ سينتهي عندما نختار إنهاءه، لأنه في النهاية، الأمر ليس مسألة صدفة، إنها مسألة اختيار.