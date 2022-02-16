موجة من إصابات كورونا تضرب هونج كونج والمرضى ينامون خارج المستشفيات.. صور

كتب محمد جمال

تعاني هونج كونج من موجة قوية من إصابات متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، أجبرت المرضى على الانتظار والنوم خارج المستشفيات، وحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال الرئيس الصينى، شي جين بينج، إن "المهمة الرئيسية للحكومة المحلية هى السيطرة على الوضع مع انهيار إستراتيجية "صفر كوفيد" في المدينة”.



حال مرضى كورونا فى هونج كونج

وتواجه هونج كونج أسوأ انتشار للوباء، حيث سجلت حوالي ألفي إصابة يوميا، خلال هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن حكومة المدينة وضعت قواعد صارمة ومن بينها الحد من التجمعات الى ما لا يزيد عن أسرتين، كما يسمح فقط للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح بدخول مراكز التسوق.

إضافة إلى إغلاق دور العبادة وصالونات الحلاقة وغيرها من الأعمال التجارية، فإن مرافق الرعاية الصحية امتلأت بالمرضى، واضطر مركز "كاريتاس" الطبي بالمدينة إلى علاج بعض المرضى فى أسرة خارج المبنى.

مرضى كورونا فى الشوارع

وفرضت السلطات عمليات إغلاق للمباني السكنية التي يتم رصد بؤر للعدوى فيها، وحظرت تناول الطعام في الأماكن العامة بعد الساعة 6 مساء، ومددت المدارس تعليق الدراسة بالحضور الشخصى حتى 6 مارس بسبب فيروس كورونا