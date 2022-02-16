طالب جامعى فى القليوبية يطالب بإجراء عملية رباط صليبى.. والمحاظ يرد

كتبت: شيماء حمدى - القليوبية إبراهيم سالم

أرسل القارئ أحمد سامي فوزي محمد من محافظة القليوبية مركز طوخ قرية كوم الأطرون 22 سنة طالب في كلية هندسة، مناشدة عبر خدمة "صحافة المواطن" فى "اليوم السابع"، لإجراء عملية رباط صليبى، حيث لا يستطيع تحمل تكلفتها قائلا: "والله أنا كل اللي نفسي فيه بس إني أرجع زي الأول، لأني لسه شاب معملتش حاجة فى حياتي لسه".

ومن ناحيته، أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إحالة الشكوى للدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، وكذلك للقائم بأعمال مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية لفحص حالة الشكوى، والتواصل معه واتخاذ اللازم حيالها، وسرعة الرد على ما تم اتخاذه.

التواصل مع القارئ 01025757315

تأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".