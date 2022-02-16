اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس مجلس النواب الليبى ونائب رئيس المجلس الرئاسى يبحثان دعم المسار السياسى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 11:08 ص
رئيس مجلس النواب الليبى ونائب رئيس المجلس الرئاسى يبحثان دعم المسار السياسى رئيس مجلس النواب الليبى عقيلة صالح
أ.ش.أ

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بحث رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، تطورات الأوضاع السياسية في البلاد ودعم المسار السياسي وخارطة الطريق للوصول إلى الاستحقاق الانتخابى.

وذكرت لوكالة الأنباء الليبية أن صالح واللافي استعرضا، خلال لقائهما اليوم الأربعاء، جهود مجلس النواب والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية ودعمه بما يحقق الأمن والاستقرار في البلاد.

جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي الدكتور أحميد حومه، وبحضور أعضاء مجلس النواب الليبي أيمن سيف النصر والمبروك الخطابي.

 


مجلس النواب الليبى

ليبيا

الانتخابات الليبية

عقيلة صالح

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