خبراء ينصحون: إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (د) تعزز عمل لقاحات كورونا

كتبت مروة هريدى

يقترح الأطباء والخبراء إضافة المزيد من الأطعمة الغنية بفيتامين "د" مثل البيض والأسماك والحليب والفطر "عيش الغراب" والمكسرات لتحسين فعالية لقاحات كورونا، وفقًا للتقرير المنشور بموقع "تايمز أوف انديا".

وتؤكد الدراسات على إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين (د) إلى النظام الغذائي اليومي، حيث لوحظ أن نقص هذا الفيتامين الأساسي لا يمكن أن يقلل من فعالية لقاحات كورونا فحسب، بل يزيد أيضًا من فرص الإصابة بفيروس كوفيد -19.

ماذا يقترح الخبراء؟

يقول الدكتور أميتاف بانيرجي، الأستاذ ورئيس الطب المجتمعي في كلية دي واي باتيل الطبية بوني فى بومباى بالهند، إن الجسم يحتاج إلى كميات كافية من فيتامين د للحفاظ على صحة جهاز المناعة لمقاومة فيروس كورونا ودعم عمل اللقاحات ضد العدوى، وأضاف: "يحتاج جسمك إلى كميات كافية من فيتامين د للحفاظ على جهاز المناعة ودعمه، وقد أظهرت الدراسات كيف يمكن لنقص فيتامين د أن يقلل من فعالية اللقاح ويزيد أيضًا من شدة عدوى كوفيد لدى الأفراد".

هل يمكن للأطعمة الغنية بفيتامين (د) أن تمنع شدة عدوى فيروس كورونا؟

وأضاف أثناء حديثه عن أهمية نمط الحياة في الوقاية من الأمراض من خلال إجراء تغييرات في نمط الحياة لا تتكون فقط من النظام الغذائي والتمارين الرياضية، ولكن الخروج في الهواء الطلق والتعرض لأشعة الشمس للحصول على الجرعة الإلزامية من فيتامين (د)، وهذا أيضًا يعد عنصرًا مهمًا لنمط حياة صحي.

وتابع الدكتور أميتاف "لقد وجدنا أن الشباب هم أكثر عرضة بنسبة 4 مرات للإصابة بنقص فيتامين (د) مقارنةً بكبار السن بسبب التغيرات الثقافية والاجتماعية التي حدثت في العقود القليلة الماضية، ويرتبط نقص فيتامين (د) ارتباطًا مباشرًا بعدم التعرض اللازم للشمس"، مؤكدًا على أهمية تعرض الجلد مباشرة لأشعة الشمس للاستفادة من فيتامين د.