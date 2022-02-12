فيتامين د.. مهم للمناعة ولكن استخدامه بشكل زائد يفقدك الشهية

كتبت إيناس البنا

فيتامين د من الفيتامينات القابل للذوبان في الدهون معروف منذ فترة طويلة بمساعدة الجسم على امتصاص الكالسيوم والفوسفور والاحتفاظ بهما - هو عنصر غذائي نتناوله وهرمون تصنعه أجسامنا.

دور فيتامين د في تصنيع الكالسيوم والفوسفور يجعله عنصرًا حاسمًا في بناء العظام، تظهر الدراسات المختبرية أيضًا أن فيتامين (د) يمكن أن يقلل من نمو الخلايا السرطانية، ويساعد في السيطرة على العدوى وتقليل الالتهاب.

من أين تحصل على مصادر فيتامين د:



وفقا لموقع " healthline"، فأن أفضل طريقة للحصول على ما يكفي من فيتامين د هي التعرض للشمس، أو تناول مكمل لأنه من الصعب تناول ما يكفي من فيتامين د عن طريق مصادر الغذاء.

إنتاج فيتامين (د) في الجلد هو المصدر الطبيعي الأساسي لفيتامين (د)، وفي الأماكن التي يكون فيها ضوء الشمس محدودًا في الشتاء، يميل الناس إلى الحصول على مستويات أقل من فيتامين أشعة الشمس، أيضًا، يمكن أن يعيق الميلانين الموجود بكميات وفيرة في جلود الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الاستوائية، وخاصة آسيا وأفريقيا، تخليق فيتامين د، وذلك لأن صبغة الميلانين تحجب الأشعة فوق البنفسجية للشمس، والتي يقيهم أيضًا من سرطان الجلد، ولكنه يسمح أيضًا بامتصاص محدود لفيتامين د في الدم والعظام.

ما مقدار فيتامين د الذي يجب أن يحتويه الفرد في المكملات؟



وفقًا لخبراء كلية الطب بجامعة هارفارد ، يتم قياس البدل الغذائي الموصى به لفيتامين (د) بافتراض أن الشخص الذي يتناوله لديه حد أدنى من التعرض للشمس ويتم احتساب الجرعة لتوفير الكمية اليومية اللازمة للحفاظ على صحة العظام والتمثيل الغذائي الطبيعي للكالسيوم لدى الأشخاص الأصحاء.

للبالغين من الرجال والنساء الذين تبلغ أعمارهم 19 عامًا أو أكبر - 600 وحدة دولية يوميًا

للبالغين فوق 70 عامًا - 800 وحدة دولية يوميًا.

هل يمكن أن يتسبب فيتامين د الزائد في حدوث تسمم؟



نعم ، كما تقول هارفارد هيلث يمكن أن يكون للإفراط في تناول فيتامين (د) من خلال المكملات تأثير ضار، حيث تحتوي الأطعمة المدعمة على كمية قليلة جدًا من الأطعمة بحيث تصبح سامة أو حتى التعرض المفرط للشمس لا يمكن أن يمنحك فيتامين د.

يُنصح بعدم تناول مكملات فيتامين د يوميًا التي تحتوي على أكثر من 4000 وحدة دولية ما لم تتم مراقبتها تحت إشراف طبيبك، وينصح معظم الأطباء بجرعة أسبوعية تبلغ 60.000 وحدة وذلك أيضًا لفترة محدودة مثل 4 أسابيع على سبيل المثال. لا يمكن للجسم أن يتخلص من هذا الفيتامين القابل للذوبان في الدهون عن طريق شرب كمية كافية أو أكثر من الماء.

إذا كان لديك الكثير من فيتامين (د) ، فقد تكون أعراض السمية التي يجب الانتباه لها:

• فقدان الشهية

• فقدان الوزن غير المبرر

• عدم انتظام ضربات القلب

• تصلب الأوعية الدموية والأنسجة بسبب وجود نسبة عالية من الكالسيوم في الدم مما يهدد باحتمال تلف القلب والكلى.