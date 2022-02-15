وزير التموين يعلن الفرص الاستثمارية بأنشطة التجارة الداخلية بـ8 محافظات

كتب مدحت وهبة - تصوير خالد كامل

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،عن طرح 9 فرص استثمارية جديدة في 8 محافظات "منها فرصة استثمارية بمحافظة البحر الأحمر على مساحة 60 فدان وفى طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء على مساحة 10 أفدنة بمنطقة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد على مساحة 100 فدان وفى محافظة بنى سويف على مساحة 133 فدان وفى محافظة الإسماعيلية عدد 2 فرص استثمارية إحداهما على مساحة 15 فدان والأخرى على مساحة 25 فدان وفى محافظة الدقهلية على مساحة 4.5 فدان وفى محافظة السويس على مساحة 5 أفدنة وفى محافظة كفر الشيخ على مساحة 11.6 فدان.

جاء ذلك خلال إطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية النسخة الأولى من المنتدى الأول للاستثمار والتجارة "استثمر" بحضور الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن عبد المنعم محافظ الدقهلية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وذلك للإعلان عن أهم الفرص الاستثمارية الجديدة في أنشطة التجارة الداخلية علي مستوى المحافظات، وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير وتنمية منظومة التجارة فى مصر.