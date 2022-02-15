إيطاليا تنضم لبيان أمريكى بريطانى فرنسى ألمانى يدعو روسيا لخفض التصعيد بأوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أعلنت إيطاليا عن انضمامها إلى بيان أمريكى بريطانى فرنسى ألمانى بدعوة روسيا لخفض التصعيد في أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وحث البيان الأمريكي الفرنسي البريطاني الألماني، روسيا على خفض التصعيد واختيار الحوار، وقال البيان الرباعي الغربي: مستعدون للرد على أي عمل عسكري روسي ضد أوكرانيا، وسنعمل على أن تدفع روسيا ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا.

وفى وقت سابق، أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله الحذر لما وصفه بالإشارات التى تصدرها روسيا حول رغبتها فى مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف فى شرق أوروبا، داعيا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملى على الأرض.

وقال ستولتنبرج، فى بيان صحفى من بروكسل أورده الموقع الرسمى للحلف: "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط فى الطريق الدبلوماسى تعطينا بعض الأمل والتفاؤل الحذر، لكننا الآن لم نر أى خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أى تقليص للحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية".