اليوم السابع
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"الناتو": تفاؤل حذر لرغبة روسيا فى مواصلة الدبلوماسية بالأزمة الأوكرانية

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 06:38 م
"الناتو": تفاؤل حذر لرغبة روسيا فى مواصلة الدبلوماسية بالأزمة الأوكرانية ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلسى (الناتو)
كتب هناء أبو العز

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أعرب أمين عام حلف شمال الأطلسى (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله الحذر لما وصفه بالإشارات التى تصدرها روسيا حول رغبتها فى مواصلة الدبلوماسية فيما يتعلق بالتوترات مع أوكرانيا والحلف فى شرق أوروبا، داعيا موسكو لخفض التصعيد بشكل عملى على الأرض.

وقال ستولتنبرج، فى بيان صحفى من بروكسل أورده الموقع الرسمى للحلف: "هناك إشارات من موسكو على أن الدبلوماسية يجب أن تستمر، هذه النية من موسكو للانخراط فى الطريق الدبلوماسى تعطينا بعض الأمل والتفاؤل الحذر، لكننا الآن لم نر أى خفض للتصعيد على الأرض، ولم نر أى تقليص للحشد العسكرى الروسى على الحدود الأوكرانية".

وتابع ستولتنبرج: "نتطلع ربما إلى خطوات واقعية لخفض التصعيد".

وعن الرد الروسى على مقترحات (الناتو) الأمنية بخصوص التوتر مع روسيا فى أوروبا الشرقية، قال "لم نتلق أى رد من قبل روسيا على المقترحات ونحن نرحب بأى رد على مقترحاتنا التى أرسلناها فى شهر يناير"، مضيفا "نحن مستعدون للحديث بكل شفافية عن الصواريخ الباليستية وكل المسائل.. مستعدون للحوار مع روسيا بحسن نية للوصول إلى حلول سياسية".

وعن مسألة انضمام أوكرانيا للحلف، والذى ترفضه موسكو بشدة، علق ستولتنبرج، "كل الأمم لديها الحرية فى تقرير مصيرها، وأبواب الحلف الأطلسى تبقى مفتوحة لمن يريد الانضمام إليه لمن يشترك معنا فى مبادئ الديمقراطية والحرية".


الناتو

روسيا

أوكرانيا

التوتر بين أوكرانيا وروسيا

أوروبا

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