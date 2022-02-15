أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.

إيقاف تداول سهمين أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ حق الاكتتاب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1، العربية للصناعات الهندسية.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 315.3 مليون ورقة مالية بقيمة 744.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 36.6 ألف عملية لعدد 193 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.03% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.48%، والعرب على 5.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 32.86% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 67.13%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 21.7 مليون جنيه، 21.1 مليون جنيه، 12.02 مليون جنيه، 41.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 9.3 مليون جنيه، 34.7 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 11563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4567 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 4507 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1163 نقطة.

وصعدت أسهم 101 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 28 شركة، ولم تتغير مستويات 64 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- جلاكسو سميثكلاين بسعر إغلاق 25.290 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.40%.

- القلعة للاستشارات المالية-أسهم عادية بسعر إغلاق 1.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.86%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.860 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.

- النصر للملابس والمنسوجات-كابو بسعر إغلاق 0.808 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.02%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.990 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.03%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- حق اكتتاب شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير-1 بسعر إغلاق 1.014 جنيه بنسبة تراجع بلغت 27.16%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 1.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.79%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 6.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.64%.

- مدينة نصر للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 2.130 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.05%.

- وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 31.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.94%.