أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 14-2-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الاثنين 14-2-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، المصرية لنظم التعليم الحديثة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، شركة النصر للأعمال المدنية، الدولية للأسمدة والكيماويات، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تخسر 4.1 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 4.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 722.554 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 280.9 مليون ورقة مالية بقيمة 662.5 مليون جنيه، عبر تنفيذ 33.5 ألف عملية لعدد 192 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.97%، والعرب على 8.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.48% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.51%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 12.7 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 12.7 مليون جنيه، 7.2 مليون جنيه، 39.5 ألف جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.3%، ليغلق عند مستوى 11403 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.84% ليغلق عند مستوى 1955 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 13599 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 4502 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1963 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 2960 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 4472 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 92 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 16.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.68%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 2.670 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.37%.

- يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك بسعر إغلاق 0.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.91%.

- اميرالد للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.21%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.035 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.19%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- شركة النصر للأعمال المدنية بسعر إغلاق 12.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.67%.

- مصر للألومنيوم بسعر إغلاق 22.240 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.76%.

- أجواء للصناعات الغذائية-مصر بسعر إغلاق 16.550 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.39%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 3.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.60%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 13.310 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.