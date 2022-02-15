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الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:26 م
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صعود جماعى لمؤشرات البورصة اليوم.. ورأس المال السوقى يربح 6.4 مليار جنيه

الثلاثاء، 15 فبراير 2022 03:07 م
صعود جماعى لمؤشرات البورصة اليوم.. ورأس المال السوقى يربح 6.4 مليار جنيه البورصة المصرية -أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بعد تراجع 3 جلسات متتالية، وربح رأس المال السوقي 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 728.925 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.4%، ليغلق عند مستوى 11563 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 1976 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.06% ليغلق عند مستوى 13743 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 4567 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.18% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 2994 نقطة.

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