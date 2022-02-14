نتيجة الشهادة الإعدادية 2022.. تعليم القليوبية: انتهاء التصحيح وبدء المراجعة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انتهاء أعمال التصحيح لمواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بالمحافظة، لتبدأ غدا عملية المراجعة ورصد الدرجات لنتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية، موضحا أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية نهاية الأسبوع الجارى، فور اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وأضاف "محمود"، خلال تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يتم تصحيح جميع المواد فى أن واحد بالتزامن مع بعضها البعض، وجارى العمل على الانتهاء من أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية.

وأشار، إلى أنه يتفقد بشكل دورى مدرستى بن خلدون ومدرسة 25 يناير، لمتابعة العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية للاطمئنان على انتظام العمل داخل الكنترول، وذلك في إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رافقه بالجولة إبراهيم الصغير مدير عام التعليم العام، ومحمد حسن جاد مدير العلاقات العامة، وطلعت عفيفي مدير التعليم الإعدادي، وإسلام عبد الفتاح رئيس الكنترول.

وأكد مدير تعليم القليوبية، أنه شدد على ضرورة تحري الدقة في التصحيح وعدم الاستعجال، وعلى عدم اصطحاب المحمول نهائيا داخل الحجرات، مؤكدا ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فى الحجرات والتباعد الاجتماعي داخل الحجرات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه جرى توجيه القائمين على أعمال الكنترول للشهادة الإعدادية بالقليوبية، بمراعاة السرية التامة وعدم استخراج أي نتائج قبل الإعلان الرسمي للنتيجة، مشيرا إلى أن من يخالف التعليمات في هذا الشأن سيحال للتحقيق فورا.