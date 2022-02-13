محافظ كفر الشيخ يعلن موعد تلقى تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية: الأربعاء المقبل

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن مواعيد بدء تلقى تظلمات نتائج الشهادة الإعدادية، بدءا من يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 فبراير الجاري، ويستمر حتى 7 مارس المقبل، وستتلقى الإدارات التعليمية، طلبات التظلمات من الطلاب وأولياء أمورهم، وسيتم الإعلان عن خطوات التقدم بالتظلمات ومراحل فحص ورقة الطالب واطلاعه على صورتها.

وعقد محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اجتماعاً استعدادا لتلقى تظلمات نتائج طلاب الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول، بحضور خالد البربري، وكيل المديرية، ومصطفى مرعى، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ومديرى الإدارات التعليمية، وموجهى العموم ورئيس لجنة النظام والمراقبة ، ومشرفى القطاعات، وذلك لوضع أطر العمل فى تلقى التظلمات وتحديد موعدها.

وأثنى وكيل الوزارة على الجهد المبذول خلال سير أعمال الامتحانات، وتلاشى أى سلبيات تعوق شفافية ودقة النتائج، موضحا أن الهدف الرئيسى من التظلمات، إعطاء كل طالب حقه،

وقال وكيل تعليم كفر الشيخ، بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تم تحديد الفترة من 16 فبراير، حتى 7 مارس المقبل، ويعقب ذلك قيام التوجيه المعنى بفحص أوراق التظلمات لبيان أحقية الطالب من عدمه، موجهاً بتعقيم المدارس وإتباع أقصى درجات الأمن والسلامة والحرص على نظافة وجاهزية كافة المرافق استعدادا للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 _ 2022 م.