مصرع 7 أشخاص إثر حريق نجم عن انفجار فى جنوب فرنسا

وذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية، اليوم الاثنين، أن الانفجار وقع الليلة الماضية في أحد الشوارع الرئيسية، ما تسبب فى اندلاع حريق في مبانى صغيرة من طابقين على جانبي الشارع.

وذكرت النيابة أنه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب الانفجار.. فيما صرح المدعي العام جان دافيد كافايي بأن عدد القتلى بلغ حتى الآن سبعة قتلى، بينهم طفلان.

من جانبه، كتب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان - في تغريدة عبر "تويتر" اليوم - "سبعة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم في حريق سببه انفجار في منطقة بيرينيه أورينتال"، مضيفًا أنه سيقطع رحلته إلى مونبلييه ويتوجه إلى هناك وسيقدم كل الدعم لأجهزة الدولة والأهالي، كما أعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.