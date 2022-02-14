محافظ أسوان يسلم 20 منزلا للأسر المتضررة من السيول بالكوبانية

أسوان - عبد الله صلاح

سلم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، 20 منزلا بنجع البسطامي الفوقاني بقرية الكوبانية من إجمالى 468 منزلا تم الانتهاء منها وتسليمها بالمناطق والقرى الأخرى على مراحل، منها 410 منازل شهدت ترميمات وتركيب أسقف، بجانب إعادة إنشاء 58 منزلا تعرضت للانهيار الكلى بنسبة تنفيذ 71,5 %، بسبب السيول.

حضر تسليم المنازل، الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ، والمهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان، وعادل عبدالفتاح المدير التنفيذي للقوافل والمساعدات بجمعية رسالة، علاوة على القيادات التنفيذية والشعبية.

وحرص اللواء أشرف عطية خلال تفقده لعدد من المنازل الجديدة عَلِي نقل تحيات وتهنئة الـرئيس عبدالفتاح السيسي للأسر والأهالي من أصحاب المنازل، مؤكداً تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية أثناء زيارته للمحافظة للاطمئنان على احتواء تداعيات السيول بأن "كل حاجة هترجع زي ما كانت وأحسن وده حقكم علينا".

وسيتم تجهيز وفرش هذه المنازل بالأثاثات مع تركيب عدادات مياه الشرب والكهرباء لتحقيق الإستقرار المعيشى والإجتماعى لهم ، كما أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، واللواء محمود الشعراوى وزير التنمية المحلية لسرعة العمل عَلِي تعويض كل الأسر التي تضررت وتعرضت لخسائر في منازلها وممتلكاتها.

وكشف أشرف عطية بأن أعمال إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة بكافة القرى والمناطق التي تعرضت لتداعيات السيول شهدت ملحمة عمل مشتركة من مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية حيث أنه مخطط إنشاء 6عمارات سكنية بعيداً عن مخرات السيول وفي الأماكن التي يصعب الأعمار فيها.

وأشار، إلى أنه تواكباً مع ذلك تم تسكين 450 أسرة سواء بشكل مؤقت أو دائم للأسر المتضررة بعد فرش وتجهيز 528 وحدة سكنية بحى السلام من الأثاثات والأجهزة والمستلزمات المنزلية ، وهو الذى تزامن مع توفير كافة الخدمات من مدرسة ووحدة صحية ومكتبة ثقافية ومسجد وبريد ، وأيضاً جميع السلع التموينية والأساسية ، فضلاً عن دعم المرافق العامة.