غدا.. افتتاح مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون على هامش "تعامد الشمس"

أسوان - عبد الله صلاح

تنطلق صباح غد الثلاثاء، أولى فعليات مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة، ويستمر حتى 22 فبراير الجارى، على هامش ظاهرة تعامد الشمس على قدس أقداس بمعبد أبوسمبل جنوب مصر.

تبدأ الفعليات بعرض "ديفيله" للمراكب فى نهر النيل بمدينة أسوان وسط مشاركة دولية ومحلية لكافة فرق الفنون الشعبية، وتقدم فرق الفنون الشعبية عروضها فى افتتاح المهرجان مساء غد، بمسرح فوزى فوزى بمدينة أسوان، بإجمالى 400 فنان وفنانة من مصر وخارجها يمثلون 18 فرقة فنية، منهم 8 فرق دولية.

وقال الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الفرق الفنية المشاركة فى الدورة التاسعة لمهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون، هى: بنجلاديش وفلسطين والسودان وسريلانكا واليونان وبولندا والمكسيك ، بجانب 11 فرقة مصرية وهى أسوان وتوشكى وبورسعيد وسوهاج ورضا ومرسى مطروح والحرية وسوهاج والمنيا والشرقية والعريش.