رئيس مدينة بنى سويف يعقد لقاءات جماهيرية لدراسة احتياجات القرى ضمن "حياة كريمة"

بنى سويف هانى فتحى

أكد هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف لليوم السابع، أنه تم البدء فى عقد لقاءات داخل القرى لدراسة احتياجات القرى من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأشار الجويلى إلى عقد لقاء جماهيرى بقرية إهناسيا الخضراء بحضور لجنة التنمية المتكاملة وعدد من المواطنين لمناقشة متطلبات القرية ضمن مبادرة حياة كريمة واستطلاع آراء ومقترحات المواطنين لمعرفة احتياجات القرى بهدف إعداد دراسات وخطط على أرض الواقع من أجل تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية من المشروعات والخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال المرحلة القادمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وعلى نحو شامل من خلال عدة محاور رئيسية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.