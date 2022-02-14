اليوم السابع
Ads
الإثنين، 14 فبراير 2022 09:32 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس مدينة بنى سويف يعقد لقاءات جماهيرية لدراسة احتياجات القرى ضمن "حياة كريمة"

الإثنين، 14 فبراير 2022 08:00 ص
رئيس مدينة بنى سويف يعقد لقاءات جماهيرية لدراسة احتياجات القرى ضمن "حياة كريمة" محافظة بنى سويف
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد هانى الجويلى رئيس مدينة بنى سويف على تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف علي ضرورة التنسيق الكامل بين كافة القطاعات الحكومية وتكاتف جميع الجهود لتذليل كافة المعوقات لبدء تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

 

وأضاف المحاسب هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف لليوم السابع، أنه تم البدء فى عقد لقاءات داخل القرى لدراسة احتياجات القرى من المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

 

وأشار الجويلى إلى عقد لقاء جماهيرى بقرية إهناسيا الخضراء بحضور لجنة التنمية المتكاملة وعدد من المواطنين لمناقشة متطلبات القرية ضمن مبادرة حياة كريمة واستطلاع آراء ومقترحات المواطنين لمعرفة احتياجات القرى بهدف إعداد دراسات وخطط على أرض الواقع من أجل تحديد الأولويات والاحتياجات الأساسية من المشروعات والخدمات التي سيتم تنفيذها من خلال المرحلة القادمة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة.

 

وعلى نحو شامل من خلال عدة محاور رئيسية تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة لأهالي القرى المستهدفة.


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حياة كريمة ببنى سويف.. تركيب أبراج الجهد المتوسط بمنطقة آثار قرية جبل النور

السبت، 12 فبراير 2022 10:00 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. مدارس وإسعاف ومجمعات خدمية وزراعية بقريتى طنسا وقمبش

الثلاثاء، 08 فبراير 2022 05:00 ص

حياة كريمة ببنى سويف.. تدعيم شبكات مياه الشرب بقرية هلية وإنشاء محطة الفقاعى

الأحد، 06 فبراير 2022 08:00 ص

الكشف وتوفير العلاج لـ1800 مواطن بإهناسيا ضمن حياة كريمة ببنى سويف

الجمعة، 04 فبراير 2022 02:42 م

حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مجمع خدمى وزراعى ومدرسة إعدادية بقرية سدس

الجمعة، 04 فبراير 2022 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة