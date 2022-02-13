نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات حياة كريمة بمركزى الصف وأطفيح

تفقد إبراهيم الشهابى، نائب محافظ الجيزة، للمراكز والمدن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، داخل مركزى الصف وأطفيح لمتابعة الموقف التنفيذى ونسب تنفيذ المشروعات وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات وفقا للجدول الزمنى المحدد، حيث تفقد نائب المحافظ مشروعات المجمع الخدمى والمجمع الزراعى لقرية الودى ومحطة رفع الصرف الصحى بعزبة السلام، ومشروع شبكات الصرف الصحى بقرية الودى بطريق 21 ومبنى الوحدة الصحية بقرية الودى ووحدة إسعاف الودى على طريق 21 بالصف.

وتابع نائب المحافظ مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى ومحطة رفع مياه الصرف الصحى الرئيسية لقرية كفر الواصلين بمركز ومدينة أطفيح، وشدد نائب المحافظ على تنفيذ أعمال المبادرة وفقا للمعايير القياسية وبكفاءة عالية وإزالة أى معوقات قد تواجه التنفيذ بالتنسيق مع الجهات المعنية والالتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الانتهاء من الأعمال الجارى تنفيذها.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية على مشروعات حياة كريمة بالصف وأطفيح، العميد على عبدالله حامد رئيس مركز ومدينة الصف،ومحمود مدينة رئيس مركز ومدينة أطفيح، والمهندسة أمانى كمال المشرف العام على مشروعات محافظتى الجيزة والقليوبية بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أنور معوض مدير مشروعات حياة كريمة بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مصطفى محمد المشرف العام على قطاعات الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة والمهندس، عادل شلبى رئيس قطاع جنوب الصرف الصحى بشركة مياه الجيزة.

جاء ذلك فى إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة الميدانية للموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها ضمن أعمال المبادرة الرئاسية (حياه كريمة) لتطوير عدد 42 قرية تابعة لمركزى الصف وأطفيح.