انطلاق فاعليات الملتقى الأول للأسر الطلابية الأول بجامعات الدلتا بجامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

نظمت جامعة طنطا اليوم حفل افتتاح فاعليات الملتقى الأول للأسر الطلابية بجامعات وسط الدلتا تحت رعاية وحضور الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. آفاق وتحديات" بمشاركة وفود من طلاب جامعات المنوفية وبنها وكفر الشيخ ودمنهور ودمياط وحضور عدد من عمداء الكليات، والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، ومحمد القصير مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأعضاء اتحاد طلاب الجامعة وعدد كبير من الطلاب.

ورحب رئيس الجامعة خلال كلمته بوفود الجامعات المشاركة بالملتقى وأكد دعمه الكامل للأنشطة الطلابية لانها تساهم فى بناء الشخصية المتكاملة للطلاب وتنمية مهاراتهم وقدرتهم على الابداع والابتكار.

وأوضح أن الملتقي يأتى في الوقت الذي تستعد فيه جامعة طنطا للاحتفال بيوبيلها الذهبي بالتزامن مع انطلاق "الجمهورية الجديدة" التى أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي .. والتي أعادت مصر إلى مكانتها ودورها الرائد باعتبارها نقطة الانطلاقة الكبرى لمصر في القرن الـ21.

وأكد ذكى أن حلم تمكين الشباب أصبح حقيقة، وأن الاستثمار الواسع الذى قام به الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الشباب المصرى فى الـ7سنوات الماضية، كان الاستثمار الأفضل على الإطلاق، فهو استثمار فى دولة شابة وهي "الجمهورية الجديدة"، وأوضح رئيس الجامعة أن الجمهورية الجديد ة هى شعار الملتقى لتعريف الطلاب بـ "الجمهورية الجديدة " التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى وبأنها ليست مجرد رؤية مستقبلية حالمة لدولة فتية تنطلق بسرعة في آفاق التنمية المستدامة ، ولكنها فلسفة بناء وعمل تعكس معايير متطورة ليس فقط علي مستوي صياغة استراتيجيات التنمية المستدامة ولكن أيضاً من خلال تطبيق معايير تنفيذية تواكب علم الادارة الاستراتيجية المتقدم وتتفاعل مع متطلبات البشر.

وأشار الدكتور محمود ذكى إلى أن جامعة طنطا تولى اهتماما كبيرا بالانشطة الطلابية باعتبارها روح الجامعة ولدورها فى توطيد الروابط الانسانية بين الطلاب وبعضهم البعض وادماجهم فى المجتمع سواء داخل الجامعة او خارجها إلى جانب دعم قيم الولاء والمواطنة وغرس رو ح الانتماء للاسرة والمجتمع والوطن فى نفوس الطلاب.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان الملتقى يأتى فى اطار فاعليات احتفال جامعة طنطا باليوبيل الذهبى ويتصمن العديد من الفاعليات منها تنظيم ورشة عمل حول اعداد الكوادر الطلابية للمساهمة فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " كما يتضمن ورشة عمل تحت عنوان "مواجهة الكوارث والازمات كما تتضمن الفاعليات جولة حرة فى مدينة طنطاولقاء بنادى اعضاء هيئة التدريس,

وأكد الدكتور مجدى وكوك منسق عام الانشطة الطلابية ف كلمته ان الملتقى الأول للأسر الطلابية لجامعات الدلتا يمثل تجسيدًا عمليا لقيم الديمقراطية والحوار وبناء جسر مشترك من التفاهم وتبادل الثقافات المختلفة بين أبنائنا الطلاب، فى طريقنا نحو البناء والتنمية لخدمة وطننا الغال في ظل "الجمهورية الجديدة" التى باتت ملامحها واضحة للجميع القائمة على أكتاف وسواعد الشباب المصرى.

وفى كلمته قال الطالب محمد أيمن لرئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا ان مصر تشهد فى تلك الآونة الأخيرة عبور جديد للأمل،على اعتاب جمهورية جديدة، توجه كافة جهودها لنشهد تطوير كافة القطاعات بالدولة خلال المستقبل القريب

أوضح ان الملتقى تتضمن مجموعة من ورش العمل حول ادارة الازمات والكوارث واعداد الكوادر الطلابية للمشاركة الفعالة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

تضمنت فاعليات افتتاح الملتقى عرض لفريق كورال منتخب جامعة طنطا بقيادة المايسترو محمود صفوت وعرض فيلم رؤيتى وكلمة للوفود المشاركة وفقرات مواهب الطلاب وعرض للانشاد الدينى من طلاب مركز الابداع بالجامعة وفقرة شعرية للطالب أحمد شكر