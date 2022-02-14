رئيس جامعة طنطا: سجلنا 117 براءة اختراع أبرزها بالطاقة والهندسة والطب

الغربية محمد طارق

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا ، حرص الجامعة على ربط البحث العلمى بالصناعة والعمل على التوصل الى حلول علمية لمشكلات المجتمع الصناعى والمشروعات التنموية ، من خلال تطبيق مخرجات البحث العلمى لدعم الصناعة الوطنية ، موضحا أن نتاج ذلك تسجيل 117 براءة اختراع لعلماء الجامعة ما بين براءات نهائية وبراءات مسجلة تحت الفحص فى مجالات تخدم المجتمع والاقتصاد القومى كالطب والطب الحيوى والهندسة والهندسة الطبية والصناعة والكيمياء والطاقة والمياه .

وأوضح أن الجامعة لديها نخبة من الكوادر العلمية المتميزة من اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب فى مجال الابداع والاختراع مما يجعلها رائدة فى مجال الابتكار.

وأشار الى ان براءات الاختراع بالجامعة فى مجال الصناعة كثيرة ، من بينها ابتكار لتحسين اداء محولات الطاقة باستخدام نظام تبريد بطاقة باطن الارض والمواد النانومترية ، وابتكار جهاز استخلاص منتجات النحل متعدد الاغراض و تحضير اصباغ بوليميرية جديدة تستخدم فى صباغة اقمشة البوليسير والبلاستك وصناعة الورق من قش الارز و استخدام مسحوق مخلفات الطوب الاحمر فى التخلص من الامونيا بمياه المزارع السمكية

وأضاف رئيس الجامعة أن عدد من براءات الاختراع لدعم ذوى الهمم منها ابتكار كرسى متحرك يعمل بتوجيه من رأس مريض الشلل الرباعى ، وابتكار العقل الرقمى خاص بالبكم حيث يتم قراءة الاشارات العصبية الخارجة من المخ عن طرق جهازE E G ، وعمل قاعدة بيانات باستخدام آلة تعلم وعند وضع الشخص الأبكم الجهاز على راسه يتم قراءة الاشارات ويتم ترجمتها الى حروف وكلمات تظهر على تطبيق على الهاتف فى شكل صوت او صورة .

وأوضح إنه كما تتضمن براءات الاختراع فى القطاع الطبى على سبيل المثال لا الحصر براءات خاصة بعقار اليدوكين بتكنولوجيا النانو للاستنشاق - وابتكار مركب مضاد فيروسى بالاستنشاق للوقاية والعلاج من الالتهابات التنفسية الفيروسية وهذه البراءات داعمة لعلاج "كورونا" واختراع حلقة لاصلاح الصمام متعدد المستويات وتحضير كبسولات مكونة من الفول الصويا لعلاج الاعراض المصاحبة لانقطاع الطمث- وابتكار جهاز لرضاعة للأطفال المبتسرين – ابتكار جهاز أمان لنظام التسريب الوريدى

وأضاف أن الجامعة لديها مركز التميز لأبحاث السرطان وفى هذا المجال يوجد العديد من البراءات منها لقاح علاجى للسيطرة على السرطان والتغلب على المقاومة الكيميائية – استخدام Mir-219-2-3 كدلالة اورام للكشف المبكر عن سرطان الدم اليمفاوى الحاد

من جانبه اضاف الدكتور رمضان السيد معن نائب مدير مكتب البراءات وحماية الملكية الفكرية بالجامعة ، بأن المكتب يقوم بتقديم الدعم للباحثين من نشر ثقافة حماية الابداع وتسجيل البراءات ، ويمثل المكتب نقطة اتصال مع مكتب البراءات المصرى التابع لاكاديمية البحث العلمى ، كما تقدم جامعة طنطا دعمها الفنى والمالى للافكار الابتكارية وتنفيذ نماذج اولية يتم من خلالها تسويق هذه الافكار لتحويلها الى منتجات تفيد المجتمع والاقتصاد ، وذلك من خلال مركز المشروعات والابتكارات ونقل التكنولوجيا ونادى ريادة الاعمال بالجامعة .