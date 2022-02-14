الكشف على 292 مواطنا بقرية أبو رماد في قافلة طبية لمبادرة حياة كريمة

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، اليوم، عن اجراء الكشف الطبي على 292 مواطنا بقرية أبو رماد التابعة لمدينة حلايب جنوب البحر الأحمر، في قافلة طبية استغرقت يومين، ضمن القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة .

واكدت مديرية الصحة في بيان لها أن القافلة استغرقت يومين وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة بتنفيذ القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس السيسي. اقيمت القافلة تحت اشراف الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر بوحدة رأس حدربة الصحية و وحدة طب الاسرة بأبو رماد التابعة لادارة الشلاتين الصحيةيومى 13 و 14 فبراير 20222 .

وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 292 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء 47 فحص معملي، تم اجراء 27 اشعة و سونار,و اجراء 29 حالة كشف مبكر عن الامراض المزمنة . كما تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع اهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .