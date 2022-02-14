أشهرها الروكى والأخوين.. شاهد مواقع غوص الجزر البعيدة بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

تُعرف محافظة البحر الأحمر بشواطئها الخلابة واعماقها التي تحتوي على شعاب مرجانية يصل عمرها لملايين السنين، وكذلك ما تحتويه من كائنات بحرية نادرة وضعها علي مصاف اماكن الغوص في العالم التي يفضلها تصل الالاف من الراغبين في الغوص بأعماقها من جميع دول العالم .

كذلك من المعروف أن البحر الأحمر تضم علي طول سواحلها قرابة 60 موقع غوص معروف ومشهور وهناك سياح من كل العالم يأتون خصيصا للغوص بهم، من بينها مواقع الغوص الافضل وهي المتواجدة بالقرب من الجزر البحرية وسميت بأنها بمواقع الغوص البعيدة لبعدها عن الشاطئ.

وأشهر تلك المواقع هي الزبرجد القريبة من جزيرة الزبرجد، والأخوين الكبير والصغير، وكذلك الفنستون، والروكي وابو الكيزان، بينها ما يبعد من الشاطئ قرابة 10 ساعات، وصنفت الأفضل لعدة أسباب أولها بعدها عن الحراك البحرى الكثير وحركة اللنشات مما وفر حياة آمنة للكائنات البحرية بها وكذلك نمو طبيعى للشعاب المرجانية بها.

وتبنى الشعاب المرجانية بتلك المواقع هناك كهوف مرجانية ممتعة، تسهل العيش فيها للكائنات البحرية المختلفة التى بها تقريبا جميع الكائنات البحرية من الدلافين والأسماك والسلاحف، وبها اعماق كبيرة تصل الى 40 مترا وأكثر، وأن السياح يأتون خصيصا لمشاهدة الكائنات بها مثل السلاحف البحرية والقروش.

ووضعت وزارة البيئة تعليمات لتلك المواقع للحفاظ على الكائنات البحرية مثل ربط المراكب فى المناطق المحددة لها، وعدم القاء المخلفات فى الماء او بقايا الطعام عدم الصيد داخل نطاق مواقع الغطس، الالتزام بقانون البيئة .

وقال أشرف عبادو مدير مركز غطس بمرسى علم إن تلك المناطق لا يقصدها سوى السياح المغرمين بالغطس والمحترفين والذين يصلون لها خصيصا من بلادهم َأغلبهم من ألمانيا والايطاليين والانجليز، موضحا ان مواقع الغطس البعيدة بجانب مواقع غطس مرسى علم هى الوحيدة التى يظهر فيها حيوان الدوجنج " عروس البحر ".

وأضاف مدير مركز الغطس ان موقع غوص الفنستون والأخوين، المكان الدائم لتواجد أسماك القرش، ولذلك يقصدها أمهر الغواصين والمحترفين، لمشاهدة والشعاب والأسماك الأخرى بالمنطقة، والتى تقع على مسافات من المدينة اقلها جزر الأخوين على بعد 70 كيلو متر من سواحل جنوب القصير .



اسماك الاعماق والشباب المرجانية



الغوص في موقع الفنستون



الغوص مع القروش



خريطة مواقع الغوص البعيدة بالبحر الأحمر



عالم آخر فى الاعماق