نشاط بحرى بالغردقة.. عشرات السياح يمارسون الغوص والسنوركلينج.. لايف

البحر الأحمر- عماد عرفة

بث تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم فيديو مباشر لحركة اللنشات السياحية المختلفة أثناء إبحارها من شواطئ الغردقة في طريقها إلي الجزر البحرية المختلفة وكذلك مواقع الغوص وعدد من مناطق السنوركلينج البحري.

شهدت الشواطئ إبحار العشرات من السياح تظهر علي مسافات بعيدة بالبحر الأحمر منها المتجه إلي الجفتون وآخر إلي مناطق الشعاب والآخر ينطلق في رحلات سفاري بحري الي الجزر البعيد ة التي تستغرق عدة ايام .

ويعد النشاط البحري بالبحر الأحمر هو الأساس والمقام الأول الذي تقام عليه السياحة في البحر الأحمر، وخاصة مواقع الغوص والجزر البحرية المختلفة . من جانب آخر تضم شواطئ البحر الأحمر، أكثر من 60 موقع غطس مشهور ومعروف للسياح الذين يصلون خصيصا للغوص في أعماق البحر الأحمر، ويستمتعون بمشاهدة الكائنات البحرية المختلفة والنادرة وخاصة الشعاب المرجانية.

من بين تلك المواقع المتواجدة بنطاق محمية الجزر الشمالية شمال البحر الأحمر وخاصة على شواطئ الغردقة وسفاجا، حيث تحتوي علي 14 موقعا للغوص اشهرها "أنجش، وأبو النحاس وشبرور سيول وسيول الكبير وسيول الصغير ، وكذلك شعاب العرق الكبير وأم جمعر وأبو نوقر والدير وشبرور أم جمعر وأبو جلاوة وكارلوس وشعاب الفنادير والفانوس، وترتل باى".

وكشف باحث بيئى بالبحر الأحمر، أن محميات الجزر الشمالية تتميز بوجود شعاب مرجانية مميزة، تصل أعمارها لملايين السنوات وتحتوى على أسماك الشعاب، وأسراب الدلافين التى يقصدها السياح خصيصا لمشاهدتها".