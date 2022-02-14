أخبار 24 ساعة.. انتهاء إجازة نصف العام الخميس المقبل والمدارس تستعد للتيرم الثانى

محمود طه حسين

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها.

إرشادات الصحة بشأن التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة على الطرق السريعة

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر