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أخبار 24 ساعة.. انتهاء إجازة نصف العام الخميس المقبل والمدارس تستعد للتيرم الثانى

الإثنين، 14 فبراير 2022 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. انتهاء إجازة نصف العام الخميس المقبل والمدارس تستعد للتيرم الثانى وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها. 

إرشادات الصحة بشأن التعامل مع الحوادث والحالات الطارئة على الطرق السريعة

وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول فعاليات فوج الفتاة الجامعية بالأقصر

متى يلجأ المواطن لجهاز مرفق الكهرباء لتقديم شكوى.. اعرف التفاصيل
وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال إنشاء مجمع خدمة المواطنين
وزير الأوقاف يعلن توصيات مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية وأبرزها وثيقة القاهرة

محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير حديقة الأندلس

جامعة القاهرة: مسابقة الموهبة تهدف لخلق جيل مبدع فى المستقبل وهذه شروطها
 

 


التربية والتعليم

اجازة نصف العام

انتهاء اجازة نصف العام

اخبار مصر

عودة الدراسة بالترم الثانى

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